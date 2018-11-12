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22:47 12 Kasım 2018
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    PÜİS'ten akaryakıtta çift fiyat talebi

    © AA /
    Ekonomi
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    Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, akaryakıt sektöründe nakit ve kredi kartı olmak üzere iki ayrı fiyat belirlenmesini, nakit ödemede tüketiciye avantaj sunulmasını istedi.

    PÜİS'ten yapılan yazılı açıklamada, akaryakıt alımında nakit ve kredi kartı ile ödeme yapan tüketiciler için ayrı fiyat uygulanması gerektiği belirtildi.

    Benzin-Akaryakıt
    © Sputnik / Alexey Malgavko
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    Kredi kartı ile yapılan akaryakıt alımlarında tüketicilerin herhangi bir komisyon ödemediği ifade edilen açıklamada, akaryakıt bayilerinin kredi kartı ile yapılan satışlarda 40-45 günü bulan vadeleri bekleyemediği ve bankalara yaklaşık yüzde 3 kredi kartı komisyonu ödeyerek finansman ihtiyacını karşılamaya çalıştığı aktarıldı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt satışlarında kredi kartı kullanım sisteminde değişikliğe gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, "ABD'de nakit alımlarda pompa satış fiyatları daha düşükken, kredi kartı ile yapılan alımlarda daha yüksektir. Bunun doğru bir uygulama olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

    'İKİ AYRI FİYAT BELİRLENMESİ ÖNERİMİZİ EPDK'YA SUNDUK'

    Benzin - akaryakıt
    © REUTERS / HANNAH MCKAY
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    Söz konusu sistemin değiştirilmesi için harekete geçtiklerini belirten Okumuş, şunları söyledi:

    "Akaryakıt bayilerinin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri ve tüketicilerin de nakit ödeme yaptıklarında avantaj sahibi olabilmeleri için nakit ve kredi kartı olmak üzere iki ayrı fiyat belirlenmesi önerimizi EPDK'ya sunduk. Finansal promosyonların da kaldırılması halinde, akaryakıtı nakit olarak alacak tüketicinin önemli bir avantaja sahip olacağına inandığımız bu sistemi EPDK'dan talep ettik. Bu sistemde hem sektörün hem de tüketicilerin kazanacağına inanıyorum. Kredi kartı komisyonları nedeniyle bayilerimizin taşıdığı finansman yükünü bir nebze de olsa hafifletmek için PÜİS olarak Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kamu bankaları ile bir dizi görüşme gerçekleştirdik. İlk protokolü Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile imzaladık. 15 Ekim'de başlayan Ziraat Bankası uygulaması bayilerimizi az da olsa rahatlattı."

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    Etiketler:
    nakit, kredi kartı, Akaryakıt, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), İmran Okumuş
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