İSO Başkanı: Bu faiz oranları ile Türkiye'nin bırakın yeni yatırım yapması, mevcudu bile sürdürmesi mümkün değil

Üretim üzerindeki finansman yükünün mümkün olduğu kadar azaltılması gerektiğini söyleyen İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, faiz oranlarını eleştirdi. Bahçıvan, "Bu faiz oranları ile Türkiye'nin bırakın yeni yatırım yapması, mevcudu bile sürdürmesi mümkün değil" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk oldu.

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Bahçıvan, Türkiye'nin cari açık sorununun doğru yatırımlar, hedefler, finansman politikaları ve yatırımcılar tespit edildikten sonra teknolojide akılcı yatırımlar yapıldıktan sonra aşılabileceğini söyledi.

Konkordatonun suistimal edildiği söylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçıvan, şöyle konuştu:

"Çok haksız diyemeyeceğim bu şekilde söyleyenlere. Konkordato dünya alacak sisteminde yer etmiş bir uygulama. Doğru uygulanırsa belli bir nefes almak isteyen firmalar için bir fırsat ama bunu aşırı derecede suistimal edersek ifrat ile tefrit arasında bir karışma oluyor. Bunun spekülasyona dönüşmesi bile yanlış. Son zamanlardaki konkordato taleplerinin daha sıkı kontrol edildiğini memnuniyetle görüyoruz."

#Canlı: İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, AA Finans Masası'na konuk oluyor. https://t.co/4RkGpv7hEW — AA Canlı (@AACanli) 13 ноября 2018 г.

"Alınan tedbirler piyasalarda bir canlanma oluşturdu. Dövizin mutlaka dengeye oturması çok önemliydi, şu anda bu konuda pozitif gelişmeler var" diyen Bahçıvan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

© AA / Kayhan Özer Erdoğan: Faiz konusundaki hassasiyetim aynı, böyle kazanç ancak eroin tüccarlarında olur

- Bu faiz oranları ile Türkiye'nin bırakın yeni yatırım yapması, mevcudu bile sürdürmesi mümkün değil.

— Üretimin üzerindeki finansman yükünün mümkün olduğu kadar azaltılması, makule getirilmesi, hatta kökünden kaldırılması gerek.

— Doğru yatırımlar, hedefler, finansman politikaları ve yatırımcılar tespit edildikten sonra, teknolojide akılcı yatırımlar yapıldıktan sonra, Türkiye cari açık sorununu aşar.