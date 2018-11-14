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13:39 14 Kasım 2018
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    İstanbul Yeni Havalimanı, 3. havalimanı

    İstanbul Havalimanı için promosyonlu bilet satışı sürecek

    © AA / İGA
    Ekonomi
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    Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'ndan sefer yapan uçaklar için promosyonlu bilet satışlarının yıl sonuna kadar süreceğini belirterek, "Ocak 2019'da da birçok promosyonlu uçak bileti satışa sunulacak" dedi.

    Promosyonlu bilet satışlarının yıl sonuna kadar devam edeceğini aktaran Ekşi, "Uçak kapasitelerimizin yüzde 50'si promosyonlu satılacak. İç hatlarda promosyonlu bilet fiyatı 59 lira. Diğer biletlerin fiyatları ise 69 lira, 79 lira diye gidiyor" dedi.

    İstanbul Havalimanı açılışı
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda yaptıkları incelemelerde, yolcuların memnuniyetlerini dile getirdiklerine işaret ederek, uçakların "full" çalıştığını bildirdi.

    İnsanların düşük fiyatlı biletleri almak ve İstanbul Havalimanı'nı görmek için talepte bulunduklarına dikkati çeken Ekşi, "Biz bu kadar yoğun talep beklemiyorduk. Yolcular, İstanbul Havalimanı'nı çok sevdiler. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ulaşımı rahatlattı, işletmeci firma otoparkı ücretsiz hale getirdi. Yolcularımız iki ay içinde İstanbul Havalimanı'nı test etme imkanı bulacak. Biz de bu durumdan çok memnunuz. Bütün yolcularımızla havalimanını deneyimliyoruz. Varsa bir eksiklik firmaya bildiriyoruz ve onlar da bu eksiklikleri anında gideriyorlar" şeklinde konuştu.

    THY'nin belli rotalarda pazarın durumuna göre promosyon fiyatlı bilet satışı gerçekleştirdiğini anımsatan Ekşi, Ocak 2019'da da çeşitli promosyonlar sunacaklarını dile getirdi.

    'BÜYÜK GÖÇÜN SON AŞAMASI 14 SAAT SÜRECEK'
    İstanbul Havalimanı'nın açılış tarihi olan 29 Ekim öncesinde taşınmanın bir kısmının gerçekleştiğini hatırlatan Ekşi, aralık ayının son haftasında Atatürk Havalimanı'ndaki operasyonları aksatmayacak şekilde taşınmanın yapılacağını belirtti.

    Ekşi, taşınma dolayısıyla tırlarla 800 sefer yapılacağını, 31 Aralık'ta da kalan teçhizatın 14 saatte taşınacağını söyledi.

    Kargo seferlerinin bir kısmının Atatürk Havalimanı'ndan yapılmaya devam edileceğini, bir kısmının da İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirileceğini aktaran Ekşi, "31 Aralık'tan sonra Atatürk Havalimanı'nda yolculu seferimiz kalmayacak" ifadesini kullandı.

    'ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN YÜZDE 10 İNDİRİM'
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında bu mücadeleye destek olmak için yüzde 10 indirim kararı aldıklarını hatırlatan Ekşi, şöyle konuştu:

    "Bunun elbet bize bir maliyeti var ama biz mücadeleye destek olmak istedik. Bunu gönüllü olarak büyük bir memnuniyetle yerine getiriyoruz. Yolcularımız web sitemize girdiklerinde 'Enflasyonla Mücadele' butonuna tıklayarak, yüzde 10 indirimden yararlanabiliyorlar. Yurt içi ve yurt dışı uçak bileti fiyatlarında geçerli olan bu indirim, sene sonuna kadar devam edecek."

    İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ENGELLİLERE ÜCRETSİZ HİZMET
    Engelli, yaşlı ve yürüme zorluğu çeken yolculara sunulan servis kalitesinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlendiğine dikkati çeken Ekşi, "THY onun da üstünde bir servis veriyor. Kabin memurlarımız ve yer personelimiz, bu yolcularımızla ilgilenmek için özel eğitim aldılar. Biz, söz konusu bu hizmetleri, İstanbul Havalimanı'nda da ücretsiz olarak vereceğiz" dedi.

    'YENİ YILDA HEDEFİMİZ DAHA KALİTELİ VE KONFORLU HİZMET'

    İstanbul Havalimanı - THY
    DHA
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    Gelecek yılki en büyük hedeflerinin İstanbul Havalimanı'na taşınarak, Atatürk Havalimanı'nda maruz kaldıkları gecikme ve sıkıntıları geride bırakmak olduğunu ifade eden Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda çok daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmet vereceklerini bildirdi.

    Ekşi, yeni havalimanında THY'nin yeni yüzüyle hizmet vereceğini vurgulayarak, "Yolcu tarafında uçaklarımızda internet hizmeti vermek için açtığımız ihaleyi tamamlayıp, süreci başlatmak istiyoruz. Yolcularımızın dijital uygulamaları daha rahat kullanabilecekleri bazı iyileştirmeler yapacağız. Mobil uygulamamızı geliştirdik. Artık web sitemizde gerçekleştirilen hemen her işlem mobil uygulamamız üzerinden de yapılabiliyor. Yolcumuzu daha memnun edebileceğimiz, yeni evimizde daha iyi hizmet verebileceğimiz bir 2019 yılı hedefliyoruz." diye konuştu.

    'TÜRKİYE OYUN DEĞİŞTİRİCİ HALE GELDİ'
    Ekşi, geçen hafta Mısır'da katıldığı bir toplantıda, birçok ülkenin sivil havacılık temsilcisinin İstanbul Havalimanı açılışı nedeniyle Türkiye'yi tebrik ettiğini belirterek, "Yabancı temsilciler, 'Birçok kişinin yapamadığını Türkiye yaptı. Türkiye, oyun değiştirici hale geldi' dediler. Bunları yabancılardan duyunca insanın göğsü kabarıyor ve bu ülkenin bir evladı olmaktan bir kez daha gurur duyuyor" değerlendirmesinde bulundu.

    İstanbul Havalimanı'nın sivil havacılık için önemini vurgulayan Ekşi, şunları kaydetti:

    "THY milletin gururu, İstanbul Havalimanı Türk sivil havacılığına bir armağan. İstanbul Havalimanı'nın, birkaç sene sonra Türkiye'yi nasıl değiştirdiğini, Türk sivil havacılığına nasıl katkı sağladığını ve Türkiye'nin havacılıkta nasıl oyun değiştirici hale geldiğini herkes görecek. Yolcusu, kargosu, aktarma merkeziyle insanlar artık her yerde 'İstanbul' diye bahsedecek. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'İstanbul bir markadır.' Büyük göçün tamamlanmasıyla yeni evimize kavuşacağız. Yeni havalimanında yolcularımız çok daha konforlu bir havalimanında hizmet alacaklar."

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    Etiketler:
    İstanbul Yeni Havalimanı, uçak bileti, Promosyonlu bilet, Türk Hava Yolları (THY), Bilal Ekşi, İstanbul
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