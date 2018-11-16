Dövizle sözleşme yasağında depozito muafiyeti

Dövizle sözleşme yasağında dolar veya euro üzerinden depozito ödeyen kiracıları sevindiren bir değişiklik yapıldı. Mülk sahipleri, daha önce yapılmış kiralamada döviz üzerinden aldıkları depozitoları, sözleşmenin bitiminde aynı para üzerinden kiracıya iade edecekler. Yeni kiralamalarda ise döviz üzerinden depozito verilemeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dövizle sözleşme yasağına ilişkin olarak Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile konut ve işyerlerinin döviz ile kiralanmasını yasaklayan düzenlemede önemli bir değişikliğe gidildi.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, kiracıların konut ve işyeri kiralarken mülk sahibine dolar, euro gibi döviz üzerinden ödemiş oldukları depozitolar yasaktan muaf tutuldu.

Kiracılar, vermiş oldukları depozitolarını, sözleşme süresinin bitiminde mülk sahibinden döviz olarak alabilecekler. Yeni kiralamalarda ise döviz üzerinden depozito verilemeyecek.

İSTANBUL HAVALİMANI DÜZENLEMESİ

Tebliğde yer alan diğer değişiklikler şöyle:

— Yeni yapılan İstanbul Havalimanı başta olmak üzere havaalanları ve limanlarda gümrüksüz satış mağazaları döviz üzerinden kiralanabilecek.

- Türkiye'de yaşayan yabancılar ve yabancı şirketlerin ofis ve temsilcilikleri ile döviz üzerinden gayrimenkul kiralama ve satışı gerçekleştirilebilecek.

— Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla kiralama sözleşmeleri döviz üzerinden veya dövize endeksli yapılabilecek.

— Türk vatandaşlarının kendi aralarında döviz cinsinden maliyet içeren tamirat, bakım gibi 'eser' sözleşmeleri döviz yasağı kapsamından çıkartıldı.

— Taşımacılık faaliyetlerine ilişkin hizmet sözleşmelerinde akaryakıt fiyatlarına endeksleme yapılabilecek.

— Daha önce imzalanmış taşıt kiralama sözleşmelerinin yanı sıra yolcu taşıma amaçlı ticari taşıt satış sözleşmeleri de döviz yasağından muaf tutuldu.

Eylül ayında alınan kararla, Türk vatandaşlarının kendi aralarında döviz üzerinden kiralama ve satış sözleşmesi yapması yasaklanmıştı. Daha önce yapılmış sözleşmelerin 2 Ocak 2018'deki kur üzerinden TL'ye çevrilmesi için tanınan bir aylık süre de 13 Ekim'de doldu.