Ünlü restoran zinciri Lunchbox, konkordato ilan etti

Ünlü restoran zinciri Lunchbox, yaşadığı mali krizi aşamayınca konkordato istedi. Mahkeme, hem davacı iki şirkete hem de sahipleri için tedbir kararı verdi.

© REUTERS / Murad Sezer Vergi rekortmeni inşaat şirketinden konkordato ilanı

Şubelerinin tamamı AVM'lerde bulunan Lunchbox, yaşadığı mali krizi aşamayınca, alacaklılardan korunmak için mahkemeye başvurdu.

Hürriyet'de yer alan habere göre, Ünlü markanın bağlı olduğu Dünya Mutfağı Gıda San. Tic. Limited Şirketi ve Şef Gıda Restoran İşletmeleri San. Turizm ve Dış Tic. Limited Şti. ile söz konusu şirketlerin sahipleri Erkan Şahintürk ve Nigar Tuba Şahintürk için konkordato talep edildi.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, tedbir kararı verdi ve şirketlere geçici konkordato komiseri atadı.