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16:34 20 Kasım 2018
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    Seyşel adaları

    Türk Lirası en çok Seyşeller karşısında eridi

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    TL'nin son 5 yılda tüm dünya paralarına karşı performansının incelendiği araştırmaya göre, Türk Lirası 2018'i yalnızca 5 ülkeye karşı artıda kapatmaya hazırlanıyor. Seyşeller rupisine karşı yaşanan erime, bu ülkede balayı hayali kuranları üzdü.

    Döviz - dolar - TL
    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    TL'de oynaklık en düşük seviyeye indi
    Yıla 3.78'lerden başlayan dolar/TL ağustos ayında 7.21'lere kadar çıkarak tarihi bir yükselişe imza attı. Hızlı tırmanışın ardından eylül ayında gelen Merkez Bankası adımlarının etkisi ve dış politikadaki yumuşamanın katkısıyla TL değerlenme sürecine girdi ve kurda 5.30 seviyeleri görüldü.

    Peki tüm bu süreçte TL'nin dünya paraları karşısındaki seyri ne oldu? Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, liranın son 5 yıllık süreçteki performansını inceledi.

    Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, gezilecek yeni ülkeler bulmak için yola çıkılan araştırmanın sonuçları söyle:

    EN KARA GÜN: 13 AĞUSTOS

    Araştırmaya göre, Türk Lirası'nın son 5 yılda en güçlü olduğu günler Ocak 2015 sonlarıydı. TL, en kötü gününü ise 13 Ağustos 2018'de yaşadı. Bu tarihte, Türk Lirası dünyanın 192 ülkesinin tam 186'sı karşısında en az alım gücüne düşmüştü. Neyse ki toparlanma geldi ve birçoğunda kayıplar önemli oranda telafi edildi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
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    Türk Lirası, ekim ayında ise müthiş bir performans gösterdi. Ekimde TL, sadece Arjantin pesosuna karşı yüzde 6 değer kaybetti ama diğer tüm paralara karşı ortalama yüzde 10 değer kazandı.

    TL, ekim ayında Liberya doları karşısında tam yüzde 102 oranında değerlendi ve eylül sonunda 14 olan Liberya doları alımı 28.1'e çıktı. İzlanda kronuna karşı yüzde 19, Meksika ve Kolombiya pesosuna karşı ise yüzde 18 değer kazandı.

    ORTALAMA DEĞER KAYBI YÜZDE 29

    Türk Lirası, TL, lira, para
    © REUTERS / Murad Sezer
    Türk Lirası'nın değeri yıllık bazda yüzde 19 düştü
    TL'nin dünya paraları karşısında ekimde gösterdiği başarıya rağmen 2018 yılındaki ortalama değer kaybı yüzde 29 oldu.

    Bu yıl Türk Lirası yalnızca 5 ülkenin parasına karşı değer kazandı.

    16 katla Venezüella Bolivarı, yüzde 31 ile Arjantin Pesosu, yüzde 27 ile Liberya doları, yüzde 25 ile Angola Kwanzası ve hesaplanamayan oranda İran Riyali.

    SEYŞELLER'DE BALAYI HAYAL OLDU

    TL
    © REUTERS / Sertaç Kayar
    Türk Lirası'ndaki değer kaybı Rus turistlerin yararına
    2018'de TL'nin en çok değer kaybettiği para ise sürpriz bir yerden Seyşel adalarından geldi. Seyşeller rupisine karşı yüzde 34, son iki yılda yüzde 44 ve son 5 yılda yüzde 60 değer kaybeden TL, balayı tatili turizmine de büyük darbe vuracak gibi.

    Son 2 yılda TL'nin dünya paralarına karşı ortalama kaybı ise yüzde 41 oldu. En çok değer kaybını yüzde 57 ile Mozambik meticaline karşı yaşarken onu yüzde 53 ile Moldova leyi ve yüzde 51 ile Arnavutluk leki takip etti. Venezüella, Özbekistan, Arjantin, Mısır, Liberya ve Angola ise TL'nin değer kazandığı ülkeler oldu.

    Son 5 yıla bakıldığında Türk Lirası'nın sadece 2017'den beri hiperenflasyonla yaşayan Venezüella para birimine karşı satın alma gücünü geliştirebildiğini görüldü.

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    Etiketler:
    döviz, ekonomi, Türk Lirası, Merkez Bankası, İzlanda, Meksika, Kolombiya, Arjantin, Türkiye, Seyşel Adaları, Venezüella
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