OECD: Küresel büyüme önümüzdeki yıl gerileyecek

Kuruluş, dünya ekonomisi için 2020 büyüme tahminini de yine yüzde 3,5 olarak açıkladı.
Euro Bölgesi, Japonya, Çin ve Hindistan'a yönelik tahminlerin aşağı yönlü revize edildiği belirtilen raporda, ABD ekonomisi için bu yıl yüzde 2,9 ve gelecek yıl için yüzde 2,7 büyüme tahmininde değişikliğe gidilmedi.
OECD, G20'ye ilişkin büyüme tahminini aşağı çekerken, bu yıl yüzde 3,8 gelecek yıl ise yüzde 3,7 oranında büyüme öngördü.
Raporda, politika yapıcılarına uluslararası diyalog ve kurumlarda güven ortamını yeniden sağlama çağrısı yapılarak, küresel ticaret ihtilaflarına ilişkin G20 seviyesinde somut adımlar atılması da istendi.
Global economic #growth has peaked: Global #GDP expected to expand by 3.5% in 2019, compared with the previous forecast of 3.7%.— OECD ➡️ Better policies for better lives (@OECD) 21 Kasım 2018
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'KÜRESEL EKONOMİ YUMUŞAK BİR İNİŞE HAZIR GÖRÜNÜYOR'
Küresel ticaretin ve yatırımların karşılıklı gümrük tarifeleri ile yavaşlamaya başladığını belirten Boone, gelişmekte olan piyasaların da sermaye çıkışları ve para birimlerinin zayıflamasıyla karşı karşıya kaldığını kaydetti.
Boone, "2018'de yüzde 3,7 olan öngörülen küresel büyümenin yavaşlayarak 2019 ve 2020'de yüzde 3,5'e düşmesiyle birlikte küresel ekonomi yumuşak bir inişe hazır görünüyor. Bununla birlikte, aşağı yönlü riskler çok ve politika yapıcılar ekonomilerini daha yavaş olsa da sürdürülebilir büyümeye doğru yönlendirmek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.
Ekonomilerde yumuşak inişlerin her zaman "hassaslık" gerektirdiğine işaret eden Boone, özellikle yumuşak inişlerin merkez bankalarının artan oranda gereğine uygun bir şekilde likiditesini azalttığı, piyasaların bazı varlık fiyatlarındaki gerileme ile riskleri yeniden fiyatlamaya başladığı bugünlerde "daha zor" olduğunu vurguladı.
'ÇİN EKONOMİSİNDEKİ SERT YAVAŞLAMA, EKONOMİLERİ VURABİLİR'
Küresel ticaretteki gerilimlerin şirketler için belirsizliği artırarak yatırımların ve küresel değer zinciri üzerinde riskleri artırdığına değinen Boone, şu uyarılarda bulundu:
'BREXIT ÖNEMLİ BİR POLİTİK BELİRSİZLİK KAYNAĞI'
Boone, dünyada ticaret dışındaki politik gerilimlerin arttığına vurgu yaparak, Ortadoğu'da ve Venezuela'da jeopolitik ve politik sıkıntıların petrol fiyatlarının oynaklığını artırdığı, Avrupa'da ise İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılışının önemli bir politik belirsizlik kaynağı olduğunu ifade etti.
OECD raporunda Türkiye için bu yıl öngörülen büyüme oranı yüzde 3,3 olarak yer alırken, gelecek yıl Türkiye'nin geçici olarak yüzde 0,4 küçüleceği tahmin edildi.
Raporda Türkiye'de enflasyonun bu yıl için yüzde 16,8, gelecek yıl için yüzde 19,5, 2020 yılında ise yüzde 10,7 olarak gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.
İşsizlik oranının bu yıl için yüzde 10,8 olacağı, 2019'da 12,7, 2020'de yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşeceği tahminine yer verilen raporda, cari açığın Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının 2018'de yüzde 5,3, 2019 ve 2020'de sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,1 olacağı öngörüsünde bulunuldu.
'TÜRKİYE'NİN YENİDEN GÜVEN KAZANMASI ÇOK ÖNEMLİ'
Raporda, "Eğer güven, varsayıldığından daha hızlı bir şekilde yeniden sağlanır ve risk primleri ve uzun vadeli faiz oranları daha hızlı aşağıya indirilirse ekonomideki toparlanma daha hızlı gerçekleşebilir ve büyüme daha güçlü olabilir" değerlendirmesinde bulunuldu.
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