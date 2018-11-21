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16:43 21 Kasım 2018
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    OECD raporu

    OECD: Küresel büyüme önümüzdeki yıl gerileyecek

    © AFP 2018 / PETER PARKS
    Ekonomi
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    Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dünya ekonomisinin "yumuşak inişe" hazır göründüğünü belirterek, küresel büyümenin gelecek yıl yüzde 3,5'e gerileyeceği tahmininde bulundu.

    OECD merkezi
    © AFP 2018 / ERIC PIERMONT
    OECD, Türkiye için büyüme tahminlerini düşürdü
    OECD'nin "2018 Ekonomik Görünüm Raporu'nun" ikincisi yayımlandı. Raporda, dünya ekonomisi için eylül ayında yayınlanan ara rapordaki yüzde 3,7'lik 2018 büyüme tahmini korunurken, 2019'a ilişkin büyüme tahminini 0,2 puan düşürülerek yüzde 3,5'e çekildi.

    Kuruluş, dünya ekonomisi için 2020 büyüme tahminini de yine yüzde 3,5 olarak açıkladı.

    Euro Bölgesi, Japonya, Çin ve Hindistan'a yönelik tahminlerin aşağı yönlü revize edildiği belirtilen raporda, ABD ekonomisi için bu yıl yüzde 2,9 ve gelecek yıl için yüzde 2,7 büyüme tahmininde değişikliğe gidilmedi.

    OECD, G20'ye ilişkin büyüme tahminini aşağı çekerken, bu yıl yüzde 3,8 gelecek yıl ise yüzde 3,7 oranında büyüme öngördü.

    Raporda, politika yapıcılarına uluslararası diyalog ve kurumlarda güven ortamını yeniden sağlama çağrısı yapılarak, küresel ticaret ihtilaflarına ilişkin G20 seviyesinde somut adımlar atılması da istendi.

    'KÜRESEL EKONOMİ YUMUŞAK BİR İNİŞE HAZIR GÖRÜNÜYOR'

    Enflasyon, pazar, alışveriş
    © REUTERS / Stoyan Nenov
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    OECD Başekonomisti Laurence Boone, raporda "küresel ekonomi kaba dalgalı denizlerde geziniyor" ifadesini kullanarak, küresel büyümenin güçlü olduğunu, zirveye ulaştığını belirtti.

    Küresel ticaretin ve yatırımların karşılıklı gümrük tarifeleri ile yavaşlamaya başladığını belirten Boone, gelişmekte olan piyasaların da sermaye çıkışları ve para birimlerinin zayıflamasıyla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

    Boone, "2018'de yüzde 3,7 olan öngörülen küresel büyümenin yavaşlayarak 2019 ve 2020'de yüzde 3,5'e düşmesiyle birlikte küresel ekonomi yumuşak bir inişe hazır görünüyor. Bununla birlikte, aşağı yönlü riskler çok ve politika yapıcılar ekonomilerini daha yavaş olsa da sürdürülebilir büyümeye doğru yönlendirmek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

    Ekonomilerde yumuşak inişlerin her zaman "hassaslık" gerektirdiğine işaret eden Boone, özellikle yumuşak inişlerin merkez bankalarının artan oranda gereğine uygun bir şekilde likiditesini azalttığı, piyasaların bazı varlık fiyatlarındaki gerileme ile riskleri yeniden fiyatlamaya başladığı bugünlerde "daha zor" olduğunu vurguladı.

    'ÇİN EKONOMİSİNDEKİ SERT YAVAŞLAMA, EKONOMİLERİ VURABİLİR'

    Küresel ticaretteki gerilimlerin şirketler için belirsizliği artırarak yatırımların ve küresel değer zinciri üzerinde riskleri artırdığına değinen Boone, şu uyarılarda bulundu:

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    © AA / Murat Çetinmühürdar
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    "Avrupa ve Ortadoğu'da politik ve jeopolitik belirsizlikler arttı. Risk birikimleri küresel ekonomide beklenen inişten daha sert inişlere yol açabilir. Birincisi; ticaret gerilimlerinin daha da artması küresel ticarete ve küresel büyümeye zarar verebilir. Şirketlerin planları ve yatırımları için daha fazla belirsizlik oluşturabilir. İkincisi; finansal sıkılaştırma gelişmekte olan piyasa ekonomilerinden sermaye çıkışlarını hızlandırabilir. Üçüncüsü; Çin ekonomisinde sert bir yavaşlama gelişmekte olan piyasa ekonomilerini vurabilir. Eğer Çin'deki talep şoku küresel hisse senedi fiyatlarında ve daha yüksek küresel risk priminde önemli bir düşüşe yol açarsa bu gelişmiş ekonomileri de vurabilir."

    'BREXIT ÖNEMLİ BİR POLİTİK BELİRSİZLİK KAYNAĞI'

    Boone, dünyada ticaret dışındaki politik gerilimlerin arttığına vurgu yaparak, Ortadoğu'da ve Venezuela'da jeopolitik ve politik sıkıntıların petrol fiyatlarının oynaklığını artırdığı, Avrupa'da ise İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılışının önemli bir politik belirsizlik kaynağı olduğunu ifade etti.

    OECD raporunda Türkiye için bu yıl öngörülen büyüme oranı yüzde 3,3 olarak yer alırken, gelecek yıl Türkiye'nin geçici olarak yüzde 0,4 küçüleceği tahmin edildi.

    OECD merkezi
    © AFP 2018 / ERIC PIERMONT
    Moody's'in ardından OECD de Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü
    Raporda iç güven ve talepteki kademeli toparlanmanın etkisiyle 2020'de büyümenin yüzde 2,7'ye yükseleceği öngörüsünde bulunuldu.

    Raporda Türkiye'de enflasyonun bu yıl için yüzde 16,8, gelecek yıl için yüzde 19,5, 2020 yılında ise yüzde 10,7 olarak gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

    İşsizlik oranının bu yıl için yüzde 10,8 olacağı, 2019'da 12,7, 2020'de yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşeceği tahminine yer verilen raporda, cari açığın Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının 2018'de yüzde 5,3, 2019 ve 2020'de sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,1 olacağı öngörüsünde bulunuldu.

    Laurence Boone
    © AFP 2018 / Eric Piermont
    Laurence Boone

    'TÜRKİYE'NİN YENİDEN GÜVEN KAZANMASI ÇOK ÖNEMLİ'

    Singapur- Öğrenci
    © AFP 2018 / SIMIN WANG
    OECD araştırmasına göre Asyalı öğrenciler ekip çalışmasında zirvede, Türkiye listenin sonunda
    OECD'nin raporunda, Türkiye'de maliye ve para politikasında işletmelerin, hane halkının ve yatırımcıların güvenini yeniden kazanmanın çok önemli olacağına işaret edilerek, merkez bankasının bağımsız kalmasının ve enflasyon hedefine yaklaşıldığından emin olmak için para politikasının sıkı kalmasının sağlanmasının gerekli olduğu ifade edildi.

    Raporda, "Eğer güven, varsayıldığından daha hızlı bir şekilde yeniden sağlanır ve risk primleri ve uzun vadeli faiz oranları daha hızlı aşağıya indirilirse ekonomideki toparlanma daha hızlı gerçekleşebilir ve büyüme daha güçlü olabilir" değerlendirmesinde bulunuldu.

    Etiketler:
    kriz, rapor, büyüme, ekonomi, OECD, Laurence Boone, Dünya
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