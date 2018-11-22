Borusan CEO'su Uğur: Çok ucuza BMW'ler Audi'ler var, kaçırılacak fırsat değil

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CEO Ajanda 2019 Zirvesi'nde konuşan Borusan Holding CEO'su Agah Uğur, stoklarında biriken otomobillerin sorun olduğunu söyledi.

Uğur, geçen yılı 4.6 milyar dolar ciro ile kapattıklarını anımsatıp şu bilgileri verdi: "Bu seneki bütçemiz 5.2 milyar dolardı. İyi bir büyüme planlamıştık, bütçenin altında kalacağız. 4.8 milyar dolarla yılı kapatacağız yine de dolar bazında yüzde 3 büyüme sağlıyoruz. Geçen sene konsolide EBITDA'mız 520 milyon dolardı, bu sene biraz azalıyor 420 milyon dolar civarında olacak. Toplam 4,8 milyar doların 1.6 milyar doları zaten dış pazarlardan geliyor.Bu yıl daha iyi olabilirdi tabi ama bu yılı bu şekilde kapatarak, arkamızda bıraktığımıza seviniyoruz. Tek uğraştığımız konu, otomotivdeki stoklarımız. Çok ucuza BMW'ler Audi'ler var, kaçırılacak fırsat değil. Stokları eritmemiz gerekiyor, onun dışında pek sorunumuz yok."

Korkulan eylül-ekim ayının geride bırakıldığına dikkati çeken Uğur, "Bundan sonra bir stabilite sağlanacaktır. 2019'da Türkiye'de bir iki çeyrek küçülme, üçüncü çeyrekten sonra büyümeye geçmesini bekliyoruz. İş adamı olarak Türk iş adamları büyümeyi de küçülmeyi de hızlı becerebiliyor. Dolayısıyla 2019'a hazırız, küçülmemiz gereken yerde küçüldük ama fırsatlarda var tabi. Bizim için en iyi pazar ABD oldu. ABD, 5-6 yıl yüksek koruma ve yüksek taleple gidecek gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.