Euro rekor sonrası en düşük seviyede

Beklentilerin altında kalan makro ekonomik veriler sonrası euro değer kaybetti ve TL karşısında rekor sonrası en düşük seviyeye geriledi.

AB ve İngiltere'nin ekonomik ilişkilerin geleceği konusunda prensipte anlaşmaya varmasına karşın zayıf şirket bilançoları ve makro ekonomik göstergeler küresel büyümeye yönelik endişeleri artırarak euronun fiyatlaması üzerinde Brexit müzakerelerinde ilerleme umutlarından daha etkili oldu.

© REUTERS / Toby Melville Brexit anlaşmasına 'Türkiye tuzağı' benzetmesi

Bugün açıklanan verilere göre Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya yılın 3. çeyreğinde yüzde 0.2 küçüldü. Almanya ve Euro Bölgesi PMI verileri ise beklentilerin altında kaldı.

Dünya gazetesinin haberine göre, zayıf verilerin ardından euro/dolar paritesi yüzde 0.50 gerilemeyle 1.1350 oldu. Euro/TL ise 6.00'a düştü ve rekor sonrası en düşük seviyeyi gördü. Euro, TL karşısında 13 Ağustos'ta 8.11 ile rekor seviyeye çıkmıştı.

Euro/TL saat 14:00'da yüzde 0.70 düşüşle 6.0140'dan işlem gördü aynı dakikalarda 5.30 seviyesinin hemen altında yatay seyrini sürdüren dolar kuru 5.2960'dan alıcı buldu.