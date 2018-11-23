Euro rekor sonrası en düşük seviyede

AB ve İngiltere'nin ekonomik ilişkilerin geleceği konusunda prensipte anlaşmaya varmasına karşın zayıf şirket bilançoları ve makro ekonomik göstergeler küresel büyümeye yönelik endişeleri artırarak euronun fiyatlaması üzerinde Brexit müzakerelerinde ilerleme umutlarından daha etkili oldu.
Dünya gazetesinin haberine göre, zayıf verilerin ardından euro/dolar paritesi yüzde 0.50 gerilemeyle 1.1350 oldu. Euro/TL ise 6.00'a düştü ve rekor sonrası en düşük seviyeyi gördü. Euro, TL karşısında 13 Ağustos'ta 8.11 ile rekor seviyeye çıkmıştı.
Euro/TL saat 14:00'da yüzde 0.70 düşüşle 6.0140'dan işlem gördü aynı dakikalarda 5.30 seviyesinin hemen altında yatay seyrini sürdüren dolar kuru 5.2960'dan alıcı buldu.
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