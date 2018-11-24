Vedat Milor'dan soğan fiyatlarındaki artışa yorum: En azından menemeni bu işten kurtarabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Stokların yapıldığı depoları basacağız" sözlerinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, 45 soğan deposunda denetim yapıldığı açıklamıştı. Star gazetesinin konuya ilişkin olarak yayımladığı haberde "30 ton soğan ele geçirildi" ifadesini kullanması sosyal medyada gündem olmuş konuya ilişkin çok sayıda espri yapılmıştı.
Herkesi itidale ve sağduyuya davet ediyorum. Eğer sakin kalıp rasyonel hareket edebilirsek en azından menemeni bu işten kurtarabiliriz.— Vedat Milor (@vedatmilor) November 23, 2018
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