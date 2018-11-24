Vedat Milor'dan soğan fiyatlarındaki artışa yorum: En azından menemeni bu işten kurtarabiliriz

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yaptığı "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı" anketiyle Türkiye'nin "en büyük gastronomi problemi"ne el atan Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, soğan fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle yaşanan tartışmalara esprili bir dille dahil oldu.