Rus Ekonomik Kalkınma Bakanı Oreşkin: Türkiye'nin uyguladığı 'kredi pompalama' politikasını izlememeliyiz

Rus VTB Bankası tarafından Moskova'da düzenlenen 'Rusya Çağırıyor!' adlı uluslararası yatırım forumunda konuşan Oreşkin, "Rusya'daki düşük işsizlik oranı, geçen yıl Türkiye'de olduğu gibi, nihai talebin kredi pompalama yoluyla kitlesel olarak teşvik edilmesini faydalı hale getirmiyor, bu mekanizmalar dalgalanmaya ve büyümede istikrarsızlığa yol açıyor" dedi.

Şu anda uygulanan para-kredi politikası ile mali politikanın Rusya'daki mevcut duruma uygun olduğunu kaydeden Oreşkin, "Rusya'da işsizlik oranı düşük, bu nedenle nihai talebi kapsamlı şekilde teşvik etmek istikrarsızlık yaratır. Rusya, geçen yıl kredi pompalama yoluyla yüksek ekonomik büyüme gerçekleştiren ve şu anda neredeyse resesyonda olan Türkiye örneğini tekrar etmemeli" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın bütçe kuralı ve enflasyon hedeflemesi açısından en iyi kurumlara sahip olduğunun da altını çizen Oreşkin, bunların istikrarlı kalkınmanın temelini oluşturduğunu ve bunlar olmadığında dalgalanma ve istikrarsızlık ortaya çıktığını vurguladı.