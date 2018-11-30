Gazprom, Türkiye sınırındaki Bulgaristan gaz transit sisteminde kapasite kiralamayı planlıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre Gazprom, Bulgaristan'ın gaz transit sisteminin Türkiye sınırından Sırbistan'a kadar genişletilmesini öngören projeye dahil olabilir.

Proje sayesinde AB ülkelerine gaz tedarikinde güvenliğin artacağını vurgulayan Gazprom, projede kapasite kiralama konusundaki nihai kararın yapılacak değerlendirmenin ardından alınacağını belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gazprom, Bulgartransgaz şirketi tarafından Bulgaristan-Türkiye sınırından Bulgar-Sırp sınırına kadar uzanan alanda gerçekleştirilen Bulgaristan'ın gaz trasit şebekesinin genişletilmesi projesini yakından takip ediyor. Gazprom, bu projeye ilgi duyuyor ve 'Açık Sezon' prosedürünün 3. fazı hakkındaki ilanları bekliyor. Şirket, bugün itibarıyla kapasite kiralama prosedürüne katılmayı planlıyor ancak nihai karar, 3. faz prosedürünün başlangıcının ilanından sonra belli olacak olan kiralama koşullarını değerlendirerek alınacak."

Projenin Bulgaristan'a, bölgeye ve AB'ye gaz tedariki güvenliğini artıracağı ve AB'ye yeni gaz transit güzergahları kazandıracağı da vurgulandı.