Ticaret Bakanı Pekcan: 2018'i rekorla kapatacağız

İhracatta kasımda rekor kırıldığını hatırlatan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Aralıkta da bunu artırarak 2018'i rekorla kapatacağız" dedi. Pekcan, e-ticarette güven damgası uygulamasına yıl bitmeden başlanacağını açıkladı.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bakan Pekcan, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pekcan, "Yurt dışında 5 merkezde ve 15 sektörde Türk Ticaret Merkezi var. Yeni hedefimiz 35 yerde daha açmak" diye konuştu.

Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

© AA / Murat Kaynak Ticaret Bakanı Pekcan: Cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdik

- İhracatta kasımda rekor kırmıştık. Aralıkta da bunu artırarak, 2018'i rekorla kapatacağız.

— Yurt dışında 5 merkezde ve 15 sektörde Türk Ticaret Merkezi var. Yeni hedefimiz 35 yerde daha açmak.

— E-ticarette güven damgası uygulamasına bu ay içerisinde başlıyoruz.

— Türk Eximbank, yıl sonunda 44 milyar dolarlık kredi kullandırmış olacak. 2019'da bu rakamı 48 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz.