Ticaret Bakanı Pekcan: 2018'i rekorla kapatacağız

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bakan Pekcan, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Pekcan, "Yurt dışında 5 merkezde ve 15 sektörde Türk Ticaret Merkezi var. Yeni hedefimiz 35 yerde daha açmak" diye konuştu.
#Canlı: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor. https://t.co/0TWfDYqloF— AA Canlı (@AACanli) 7 декабря 2018 г.
Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
— Yurt dışında 5 merkezde ve 15 sektörde Türk Ticaret Merkezi var. Yeni hedefimiz 35 yerde daha açmak.
— E-ticarette güven damgası uygulamasına bu ay içerisinde başlıyoruz.
— Türk Eximbank, yıl sonunda 44 milyar dolarlık kredi kullandırmış olacak. 2019'da bu rakamı 48 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz.
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