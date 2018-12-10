Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Hükümet, IMF'nin tavsiye kararına göre ekonomi programı uyguluyor

Durmuş Yılmaz, Yeniçağ'dan Bünyamin Öztürk'e konuştu.
Yılmaz, AK Parti iktidarının İşsizlik Fonu'nda biriken ve işçiler için kullanılan parayı müteahhitlere dağıttığını iddia etti. İşsizlik Fonu'nda biriken parayı AK Parti iktidarının istediği gibi kullandığını ileri süren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
— İşsizlik fonunda kağıt üzerinde para var. Nakit olarak bir para yok, olsa olsa yüzde 6- 7 gibi bir rakam bankalarda mevduat olarak duruyor. Primler toplanır toplanmaz hazineye borç veriliyor. Hazine de bu parayı harcamış vaziyette. Mesela karayolları bütçesine bakıldığında 9 —10 milyarlık ödenek görünüyor, fakat bunun iki katı harcama yapıyor. Bunu işte buralardan yapıyorlar. Müteahhitlerin ödemeleri de buralardan yapılıyor. 11 milyar TL'sini kamu bankalarına verdiler. Bütçe dışı keyfi harcama yapılıyor.
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