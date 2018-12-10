Albayrak: 'Türkiye stagflasyona girdi' sözleri yanıtını aldı

2019 yılı bütçesini Genel Kurul'a sunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin küresel ekonomideki sert süreçlere, tarihinin en büyük kur saldırısına rağmen büyüdüğünü söyledi. Albayrak, "'Türkiye stagflasyona girdi, Türkiye küçülecek, Türkiye resesyona girdi' sözleri yanıtını almıştır" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın 12 sürecek görüşmelerine başlandı.

2019 yılı bütçe sunuş konuşmasını yapan Hazine ve Maliye Berat Albayrak, kasımdan sonra aralık ayında da enflasyonla mücadelede güçlü bir performansın yakalanacağına inandığını söyledi.

Albayrak, 2018 yılında cari açığın 36 milyar doların altına inmesini beklediklerini ifade ederek, "Ağustos ve eylül aylarında verilen cari fazlalardan sonra ekim ve kasım aylarında da cari fazla vereceğimizi hep beraber göreceğiz" dedi.

'Tasarruf bütçesi' olarak tanımladığı 2019 bütçesinde en büyük payı eğitime ayırdıklarını belirten Albayrak, ''Vergi gelirlerinin yüzde 21'ini eğitime harcayacağız'' diye konuştu.

'2019'DA YÜZDE 2.3 BÜYÜME ÖNGÖRÜYORUZ'



Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

© REUTERS / Fabian Bimmer/File Photo Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü

-Ekonomik aktivitedeki göreceli ivme kaybı ülkelerdeki büyüme kaybından kaynaklanmıştır. Küresel ekonomide aşağı yönlü risk faktörleri ağırlığını koruyor. Finansal istikrarı desteklemek amacıyla gerekli tedbirler alındı, bunun finansal piyasalar üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlandı.

— Sıkı para ve maliye politikaları uygulanarak, enflasyon cari işlemler risklerimiz minimize eden bir büyüme patikası izlenecektir. Yılın 3. çeyreğinde iç talep ivme kaybetmiştir, ancak aldığımız tedbirlerle olumsuzlukları en aza indirdik.

— Enflasyona dair gelişmelerde döviz, enerji, işlenmemiş gıda ve güçlü talep artışı belirleyici oldu. 2018'de yüzde 3.8, 2019'da yüzde 2.3 büyüme öngörüyoruz. 2018'de işsizlik verisini yüzde 11.3 seviyesinde öngörüyoruz.

'ENFLASYONLA MÜCADELEDE GÜÇLÜ PERFORMANS YAKALAYACAĞIZ'

- Enflasyonla mücadelede güçlü bir performans yakalayacağımıza inanıyoruz. Dengelenme süreci enflasyon göstergelerinde de etkisi gösterdi. 2018 yılı aralık ayında da enflasyonla mücadelede güçlü performans yakalayacağız. 2018'de 170 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşacağız.

— 2018'de cari açığın 36 milyar doların altında olmasını öngörüyorum.

— Kamu borç yükümüz tarihin en düşük seviyelerindedir. Merkezi hükümet bütçe açığının GSYH'ye oranını 2018 yılında yüzde 1.9, 2019 yılında yüzde 1.8 olacağını öngörüyoruz.

— Merkezi yönetim bütçe giderlerinin 2018'de 821.8 milyar TL, gelirlerinin 749.6 milyar TL, bütçe açığının 72.1 milyar TL olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2019'da ise bütçe açığının 80.6 milyar TL olmasını bekliyoruz.

'BÜTÇEMİZDEN EN BÜYÜK PAYI EĞİTİME AYIRIYORUZ'

© AA / Arşiv Bütçe 62 milyar lira açık verdi

- Bütçemizde tek seferlik gelirlere yer vermedik. Tek seferlik gelirler kalıcı harcamaların finansmanı için düşünülmedi. Tek seferlik gelir durumunda bu bütçemize pozitif katkı yapacaktır.

— Bütçenin en önemli özelliği tasarruftur. Özellikle altyapı yatırımları bir doygunluğa ulaştığı için bu noktada tasarruf var.

— 2018 yılında cari açığın 36 milyar doların altına inmesini bekliyoruz. Ağustos ve eylülden sonra ekim ve kasımda da cari fazla vereceğiz

— 2019'da da bütçemizden en büyük payı eğitime ayırıyoruz. Eğitime ayırdığımız kaynağı 2019'da 161 milyar liraya çıkarıyoruz, vergi gelirlerinin yüzde 21'ini eğitime harcayacağız.

YATIRIMLAR İÇİN 65.1 MİLYAR LİRA KAYNAK

© AA / Mehmet Acar Albayrak: Bakanlıklar bütçelerini verimli kullansın, kötü adam ben oluyorum

- 2019'da bütçeden yatırımlar için 65.1 milyar lira, reel kesim destekleri için 32.8 milyar lira kaynak ayırıyoruz.

— Çok kısa bir süre içerisinde Hazine garantili bir altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı daha gerçekleştireceğiz.

— Önümüzdeki dönemde adım adım kurumların sayısının artması ile birlikte kapsamı genişletilecek olan Tek Hazine Kurumlar Hesabı ile kamu nakit kaynakları Hazine tarafından tek bir hesapta izlenerek yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağı tek hesap üzerinden çok daha etkin ve verimli şekilde yönetilecektir. Tek elde toplanacak nakit rezervinin en uygun finansal araçlarla nemalandırılması sayesinde yıllık 3-4 milyar lira asgari tasarruf elde edilecektir.

MECBUR OLMADIKÇA VERGİ İNDİRİMLERİ GETİRMEYECEĞİZ



© AFP 2018 / MIGUEL MEDINA Fitch'ten Türkiye'ye resesyon uyarısı

— Etkin olmayan vergi indirim ve istisnalarını kaldıracağız. Mecbur olmadıkça yeni vergi indirimleri ve istisnaları getirmeyeceğiz.

— KDV iadelerinin hızlı yapılabilmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bazı işlemleri vergi dairesine gitmeden yapılabilir hale getirdik. Mükellef hizmetleri merkezini yeniden yapılandırıyoruz.

— Türkiye, küresel ekonomideki sert süreçlere, tarihinin en büyük kur saldırısına rağmen, o saldırıyı yaşadığı dönemde dahi büyümüştür. Büyüme rakamları (Türkiye stagflasyona girdi, Türkiye küçülecek, Türkiye resesyona girdi) sözleri yanıtını almıştır.