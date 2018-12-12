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16:15 12 Aralık 2018
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    Dolar

    Dolar/TL, Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması sonrası gün içi zirvesini gördü

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Ekonomi
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    Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon mesajı vermesiyle gün içi zirvesini test etti.

    Doların küresel piyasalarda değer kazanmasına paralel baskı altında kalan Türk Lirası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün içinde Fırat'ın doğusuna harekat başlatılacağı açıklamasıyla dolar karşısında gün içi en düşük seviyesini gördü.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
    Erdoğan: Birkaç gün içinde Fırat'ın doğusuna yönelik harekata başlıyoruz
    Açıklama öncesinde 5.37 civarında hareket eden dolar/TL kuru, 5.40 seviyesine kadar yükseldikten sonra 5.3818 seviyesinde bulunuyor.

    Dünya'nın haberine göre uzmanlar, harekat açıklamasının jeopolitik riskler ve ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeleri yeniden gündeme getireceğini belirtiyor.

    Dolar/TL'nin seyri üzerinde asıl belirleyici yarın yapılacak TCMB PPK toplantısı kararları olacak. Piyasa beklentisi faizlerin yüzde 24 seviyesinde tutulacağı yönünde.

    Ayrıca Fed toplantısı da bekleniyor. ABD Merkez Bankası'nın 19 Aralık'taki toplantısında faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken Trump, bugün verdiği bir mülakatta bunun 'akılsızca' bir hamle olacağını söyledi.

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    Etiketler:
    TL, dolar, ekonomi, operasyon, Fed, Merkez Bankası, Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusu, Suriye
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