Ziraat'ten sonra bir banka daha konut kredisinde faizleri düşürdü

Ziraat Bankası'nın geçtiğimiz günlerde kendisiyle çalışan inşaat firmalarının ürettiği konut projelerinden daire alanlar için başlattığı kampanyanın benzeri Vakıfbank'tan da geldi. Banka kredi müşterisi inşaat firmalarının ürettiği projelerde yıllık yüzde 0.98 faizle 120 ay vadede 500.000 TL'ye kadar konut kredisi kullandıracağını açıkladı.

Vakıfbank aktif kredili müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşterilere, kampanyaya dahil olan firmaların da katkısıyla aylık yüzde 0.98 faizle 120 ay vadede 500,000 TL'ye kadar konut kredisi kullandıracak.

Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama kapsamındaki konut kredisi ödemelerinin bir kısmı firmaların Vakıfbank'taki ticari risklerine mahsup edilirken kalan kısmı da ilgili firmalara nakit akışı sağlayacak.

Ziraat Bankası da Cuma günü, inşaat şirketlerinin elinde bulunan konut stokunun eritilmesi için kendi müşterisi olan konut inşaat şirketlerinden ev alanlara aylık yüzde 1'in altında faizle kredi imkanı getirmişti.