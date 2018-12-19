Elektronik kitap, dergi ve gazeteye yüzde 18 KDV zammı

Elektronik ortamda satışa sunulan e-gazete ve e-kitapta KDV yüzde 1'den yüzde 18'e, e-dergide ise yüzde 8'den yüzde 18'e yükseltildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan karar 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek.
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Vergi oranlarındaki değişikliğe ilişkin karar, KDV kanununun 28. maddesinin cumhurbaşkanına verdiği yetki doğrultusunda alındı.
Kararda, "Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.)" dendi. Söz konusu (a) bendindeyse "Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, yüzde 18" deniyor.
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