TÜİK'ten asgari ücret önerisi: Ağır statüdeki işlerde 2213 lira

Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) hesaplanan bir işçinin asgari geçim tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında Komisyon üyeleriyle paylaşıldı.
Buna göre TÜİK, bir işçinin asgari geçim tutarını 'ağır' statüdeki işlerde 2213 lira 40 kuruş, 'orta' statüdeki işlerde 1978 lira 80 kuruş, 'hafif' statüdeki işlerde 1841 lira 40 kuruş olarak tespit etti.
Rakamların gerek işçi gerekse de işveren tarafının tekliflerinin somutlaşması ve pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici niteliği bulunduğu kaydedildi.
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