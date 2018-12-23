Esnafa faturalarda 'avantaj' talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın yeni yıla umutla başlaması için elektrik, su ve doğalgaz faturalarında avantaj sağlanması gerekir. Esnafın korunması, ekonominin korunması demektir" dedi.

© AA / Celal Güneş Bakan Dönmez: Asgari ücretli daha az fatura ödüyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, elektrik, su, doğalgaz faturalarında farklı farklı kalemlerden alınan bedellerin esnafa ağır geldiğini vurguladı.

Esnafların, faturalardaki bedeller nedeniyle zorda kaldığına işaret eden Palandöken, özellikle elektrik faturalarında dağıtım bedeli, vergiler, TRT payı gibi kalemlerden esnafın muaf tutulmasını istedi.

Palandöken, sürekli artan zincir marketler, ödemeler, faturalar derken esnafın sıkıntılı bir süreç geçtiğine işaret ederek, "Esnafın yeni yıla umutla başlaması için elektrik, su ve doğalgaz faturalarında avantaj sağlanması gerekir. Esnafın korunması, ekonominin korunması demektir" değerlendirmesinde bulundu.