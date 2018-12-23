Esnafa faturalarda 'avantaj' talebi

Esnafların, faturalardaki bedeller nedeniyle zorda kaldığına işaret eden Palandöken, özellikle elektrik faturalarında dağıtım bedeli, vergiler, TRT payı gibi kalemlerden esnafın muaf tutulmasını istedi.
Palandöken, sürekli artan zincir marketler, ödemeler, faturalar derken esnafın sıkıntılı bir süreç geçtiğine işaret ederek, "Esnafın yeni yıla umutla başlaması için elektrik, su ve doğalgaz faturalarında avantaj sağlanması gerekir. Esnafın korunması, ekonominin korunması demektir" değerlendirmesinde bulundu.
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