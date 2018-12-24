BKM: Kredi kartı limitleriniz taşa yazılı değil, değiştirin, düşürün

Takibe düşen kredi kartlarının sayısı hızla artmaya devam ederken, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko'dan önemli uyarılar geldi. Kredi kartının borçlanma aracı değil ödeme aracı olduğunu belirten Canko, "Kredi kartı limitleriniz taşa yazılı değil. Değiştirin, düşürün. Ben düşürüyorum" dedi.

​Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'a konuşan Canko, "Kartlı harcamalarda gerçekten ayağını yorganına göre uzatma var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

‘BANKACILIK SEKTÖRÜ TÜRKİYE'DE HERKESİN KREDİ KARTI SAHİBİ OLMASINI, HERKESİN 100 BİNLERCE TL LİMİTLERİ OLMASINI VE HERKESİN GIRTLAĞINA KADAR BORÇLANMASINI İSTEMEZ'

© AA / Banka kartı ve kredi borcundan 711 bin kişi yasal takibe alındı "Kredi kartı limitleriniz taşa yazılı değil. Değiştirin, düşürün. Ben düşürüyorum. Mesela çocukların okul ödemelerinin olduğu zamanlarda kart limitlerimi arttırıyorum, sonra limitimi düşürüyorum. Limit size tanınmış kişiliğinize verilmiş bir hak. Ama harcamak demek değil. Sonuçta bankacılık sektörü Türkiye'de herkesin kredi kartı sahibi olmasını, herkesin 100 binlerce TL limitleri olmasını ve herkesin gırtlağına kadar borçlanmasını istemez.

‘KREDİ KARTI BORÇLANMA ARACI DEĞİLDİR, ÖDEME ARACIDIR'

Onun için de kullandığımız en önemli cümle şu: Kredi kartı borçlanma aracı değildir. Ödeme aracıdır. Mesela bir hastaneye gittiniz acil servistesiniz ve yanınızda para yok. O zaman kart devreye girer. Amaç budur aslında. Doğru kullanım önemli. Bizim sektör olarak da hiçbir şekilde aşırı tüketimi teşvik eden, gereksiz harcamaları teşvik eden ve kredi kartının kredi aracı olduğunu söyleyen bir cümlemiz yoktur."