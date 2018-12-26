Kayıt
18:46 26 Aralık 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Para - TL

    Yeni asgari ücretin kimleri, nasıl etkileyeceği belli oldu

    © AFP 2018 / Yasin Akgül
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 04

    18 ay askerlik borçlanmasını en düşük primden yatıranların maliyeti 3 bin lira artarak 14 bin 731 liraya çıkacak. Genel sağlık sigortası (GSS) primleri aylık 60.89 TL’den 76.74 TL’ye çıkacak.

    Gelecek yıl uygulanacak brüt asgari ücret yüzde 26 oranında artırılarak 2 bin 29.50 liradan 2 bin 558 liraya, net asgari ücret de bin 603 liradan 2 bin 20 liraya çıkartıldı. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlikte birçok ödeme ve cezalar asgari ücrete göre belirleniyor.

    Berat Albayrak
    © AA / Hazine ve Maliye Bakanlığı / Mehmet Acar
    Albayrak'tan asgari ücret değerlendirmesi: Güçlü performansımızı müjdelerle taçlandırıyoruz
    Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borçlanma yapmak isteyenler bu yıl 1 gün için en düşük 21.65, en yüksek 162.36 TL üzerinden prim ödeyebiliyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, gelecek yıl günlük en düşük borçlanma maliyeti 27.28 TL'ye, en yüksek borçlanma maliyeti de 204.64 TL'ye ulaşacak.

    18 AY ASKERLİK BORÇLANMASININ MALİYETİ 14 BİNİ AŞACAK

    En çok borçlanma er ve erbaş olarak ya da yedek subay okulunda geçen askerlik süreleri için yapılıyor. Askerlik borçlanmasına yoğun ilgi olmasının en önemli sebebi ise özellikle işe girmeden önce askerlik yapılmışsa, borçlanma suretiyle işe başlama tarihinin öne çekilmesi ve bu sayede daha erken emeklilik imkânı sağlaması. En düşük prim üzerinden yapılan bir yıllık askerlik borçlanmasının maliyeti 3 bin liradan fazla artarak 11 bin 691 liradan 14 bin 731 liraya yükselecek.

    DOĞUM BORÇLANMASI MALİYETİ ÇOCUK BAŞINA 4 BİN 53 TL ARTACAK

    Doğumdan sonra işsiz kalan ya da ücretsiz izne ayrılan işçi, memur, esnaf statüsündeki kadınların her çocuk için 2 yıl olmak üzere 3 çocuk için toplam 6 yıla kadar borçlanma olanağı bulunuyor. Bir çocuk için 720 gün borçlanmanın maliyeti 4 bin 53 TL artarak 15 bin 588 liradan 19 bin 641 liraya yükselecek. Doğum borçlanması maliyeti 2 çocukta 31 bin 176 liradan 39 bin 283 liraya, 3 çocukta ise 46 bin 764 liradan 58 bin 925 liraya çıkacak.

    GURBETÇİ KADIN 30 BİN TL DAHA FAZLA ÖDEYECEK

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
    Doç. Dr. Çelik: Asgari ücret 18 yıldır devlet ve işveren oylarıyla belirleniyor
    Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı ev kadınları ile erkek işçilere, çalışmadıkları süreler için borçlanma yapmak suretiyle emeklilik hakkı sağlanıyor. 15 yıl, yani 5400 gün borçlanma yapmak isteyen gurbetçi ev kadını bu yıl 116 bin 910 lira prim öderken, gelecek yıl maliyeti 30 bin lira artarak 147 bin 312 lira olacak.

    CEZALAR ARTACAK

    Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve usule uygun şekilde vermeyenler hakkında her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanıyor. Bu yıl 2 bin 29.50 TL olan aylık ceza gelecek yıl 2 bin 558 TL'ye çıkacak.

    Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin mahkeme tarafından veya denetim elemanlarınca tespit edilmesi durumunda uygulanan ceza da 4 bin 59 liradan 5 bin 116 liraya çıkacak.

    AYLIK GSS PRİMİ YENİ YILDA 76.74 TL

    Sigortalı bir işte çalışmayan veya bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatını taşımayanlar, genel sağlık sigortası (GSS) primlerini kendileri ödüyor. Aylık GSS prim tutarı bu yıl 60.89 TL düzeyinde iken, gelecek yıl bu rakam 76.74 TL'ye çıkacak.

    GELİR TESTİNDE AVANTAJ SAĞLIYOR

    Asgari ücret belli oldu
    © AA / Halil Sağırkaya
    Asgari ücret belli oldu: 2 bin 20 TL
    Asgari ücrette yüksek artış yapılan yıllar GSS primi gibi ödemelerden kurtulmak ya da evde bakım ve 65 yaş aylığından yararlanmak isteyenler için ise yeni bir fırsat yaratıyor. Hane içinde kişi başına düşen geliri limite yakın olanlar, bir önceki testin üzerinden 6 ay geçmiş olması koşuluyla yeni yılda tekrar gelir testi yaptırabilirler.

    Örneğin, bu yıl hane içinde fert başına düşen geliri 676.50 TL'nin altında olanların GSS primini devlet karşılıyor. Ancak, girdiği testte gelir 680 lira çıktığı için bu haktan yararlanamayanlar gelecek yıl tekrar teste girdiğinde, bu kez hanedeki fert başına gelirin 852.67 TL'nin altında olması yeterli kabul edilecek.

    Engellilerin evde bakımı ve 65 yaş aylığı için yaptığı başvuru reddedilenlerin de yeniden başvurduklarında aylık bağlatma imkânları ortaya çıkabilir.

    Etiketler:
    Doğum, Askerlik, asgari ücret, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Koreler ulaştırma projeleri için temel atma töreni düzenledi
    Kuzey ve Güney Kore ulaştırma projeleri için temel atma töreni düzenledi
    Karikatür
    'IŞİD'e karşı tarihi zaferlerden sonra, askerlerimizin eve dönme zamanı geldi'
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet