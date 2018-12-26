Türk Telekom, internet paylaşımıyla ilgili kararını açıkladı

Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla "Kişisel Erişim Noktası/ Hotspot" özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmediğini bildirdi.
— Akıllı cep telefonlarında bulunan ve ‘hotspot' olarak adlandırılan ‘Kişisel Erişim Noktası' özelliğinin kullanımına 1 Ocak 2019'dan itibaren ücret getirileceği tartışmaları üzerine abonelerimizin doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.
— Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla "Kişisel Erişim Noktası/ Hotspot" özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmemektedir.
— Ayrıca Türk Telekom'un, herhangi bir Wi-Fi (kablosuz internet) ağına erişimin olmadığı durumlarda kullanıcıların cep telefonları vasıtasıyla ‘hotspot' özelliğini kullanarak aygıtlarını internete bağlayabilmelerinde herhangi bir aygıt sayısı sınırlaması da bulunmamaktadır. "
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