Dolar/TL'de son durum

Dolar/TL bu sabah güne 5.2763 seviyesinden başladı. Dolar/TL bugün en düşük 5,2702, en yüksek 5,2861 seviyesini gördü.
'FED BAŞKANININ İŞİNİ KAYBETME RİSKİ YOK'
Piyasalarda küresel bazda ABD'deki siyasi istikrarsızlık ve küresel büyümenin yavaşladığı endişeleriyle baskı gözleniyor. ABD'de bazı devlet hizmetlerinin ödeneksizlikten durması ve Başkan Donald Trump'ın Fed'e karşı tutumu piyasalarda endişe unsuru.
Wall Street'in Trump'ın Fed'e yönelik eleştirilerinden duyduğu tedirginliği yatıştırmaya çalışan Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett, Fed Başkanı'nın işini kaybetme riski ile karşı karşıya olmadığını ve Trump'ın Hazine Bakanı Mnuchin'den memnun olduğunu söyledi.
Noel tatilinin ardından Avrupa'da piyasalar bugün açılıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)