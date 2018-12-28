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09:46 28 Aralık 2018
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    Âskeri fabrika

    'Sakarya'daki askeri fabrika, Katarlılara satılacak' iddiası

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    Sakarya’daki askeri tank palet fabrikasının Katarlılara satılacağını iddia eden İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “Milli fabrikamıza sahip çıkmalıyız” dedi.

    Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Sakarya'daki askeri fabrikanın satışına CHP ve MHP'den sonra İYİ Parti'den de tepki geldi. İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Pırlanta değerindeki bir fabrikanın, hiçbir tank ve obüs üretme yeteneği olmayan Ethem Sancak ve Katar girişimine satılacağı iddiaları var. Milli fabrikamıza sahip çıkmalıyız. Çanakkale Savaşı'nda Asteğmen Mehmet Muzaffer'in, Yahudi bir tüccardan ordumuza kamyon lastiği alabilmek için sahte senet düzenlemek zorunda kaldığını unutmayın" dedi.

    'ALTAY TANKINI ÜRETEBİLİR'

    Milli Savunma Bakanlığı
    © AA /
    Askeri fabrika özelleştirme kapsamına alındı
    Türk Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz da, fabrikanın BMC'nin sahibi Ethem Sancak'a satılacağını belirterek, "Milli savunmamızı ‘Türk değil, Arap'ım, Türk olmaktan üzülürüm' diyen Ethem Sancak'a teslim edemeyiz. Fabrikanın özelleşmemesi için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

    Dikbayır, TBMM'de yaptığı açıklamada, fabrikanın 50 yılda oluşan tecrübesiyle sektörde dünyadaki ilk 5 fabrika arasına girdiğini söyledi. Böyle bir fabrikanın bugün ancak 20 milyar dolarlık yatırımla kurulabileceğine dikkat çeken Dikbayır, ‘'Fabrikaya, 500-700 milyon dolarlık bir ek yatırım yapılması halinde 6 ay içerisinde milli Altay tankını üretebilecek düzeye geleceğini, bizzat Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Fabrikanın özel sektöre satılmasının hiçbir mantığı yok" diye konuştu.

    Fabrikaya sahip çıkılmaması durumunda diğer savunma sanayi fabrikalarının da özelleştirilebileceğine dikkat çeken Dikbayır, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fabrikaları milli ve yerli kalmalıdır" dedi.

    'ALAYDAN FARKI YOK'

    İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, özelleştirilecek fabrikada halen bir albay komutasında 29 subay, 50 astsubay, 22 uzman çavuş, 112 memur ve 714 işçinin çalıştığını hatırlattı.

    Dikbayır, "Fabrikanın hukuki yapısı, TSK'ya hizmet üreten diğer tabur, alay veya tugaylarla aynı durumdadır. Bu fabrikanın özelleştirilmesi, TSK'nın bir birliğini özelleştirmekle aynı hukuki sonuçları doğurur. Böyle bir özelleştirme Anayasa'ya, Özelleştirme Kanunu'na ve ülkeyi savunma görevi verilen TSK ve MSB kuruluş kanunlarına aykırıdır" eleştirisinde bulundu.

    Etiketler:
    askeri, özelleştirme, satış, fabrika, İYİ Parti, AK Parti, Ümit Dikbayır, Erdoğan Süzer, Ethem Sancak, Sakarya, Katar, Türkiye
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