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    Suzan Sabancı Dinçer

    Sabah yazarı Güngör: Sabancılar maaile Malta vatandaşı oldu

    © Fotoğraf : Youtube
    Ekonomi
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    2013

    Sabah yazarı Dilek Güngör, "Sabancılar maaile Malta vatandaşı oldu. Malta Resmi Gazetesi’ndeki bilgilere göre, 2 çocuğuyla Suzan Sabancı Dinçer, 2 çocuğu ve eşiyle Çiğdem Sabancı Bilen ile Şevket Sabancı’nın torunları listede" dedi.

    Dilek Güngör, 'MaltaSA' başlığıyla yayımlanan yazısında "Malta her yılın sonunda Resmi Gazetesi'nde ülkeden vatandaşlık alanların listesini yayımlıyor. 2018'in son günü de bu değişmedi. Malta'da her yıl belli sayıda yabancı yatırımcıya vatandaşlık verilmesini sağlayan ve tam ismi Citizenship by Investment (Yatırım ile Vatandaşlık) olan programa girenlerin isimleri açıklandı" aktarımında bulundu.

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    © AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
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    "Çeşitli ülkelerden 3 bin kişinin yer aldığı listede Sabancı ailesinden birçok isim var. Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanvekili ünlü iş adamı Erol Sabancı'nın kızları Çiğdem Sabancı Bilen ve Suzan Sabancı Dinçer listenin en popüler olanları" diyen Güngör, şöyle devam etti:

    — Listede ayrıca Suzan Sabancı Dinçer'in çocukları Ceyda Sabancı Dinçer ve Haluk Akay Sabancı Dinçer ile Çiğdem Sabancı Bilen'in eşi Faruk Bilen ve iki çocuğu da (Gözdem ve Gizem Bilen) var. Forbes'a göre, Çiğdem Sabancı Bilen'in serveti 1.2 milyar dolar, Suzan Sabancı Dinçer'inki ise 1 milyar doların üzerinde.

    ​— Malta'dan vatandaşlık alanlar arasında Sabancı ailesinden sadece Erol Sabancı'nın kızları yer almıyor. Sabancı kardeşlerin üç numarası olan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Sabancı'nın torunları Can Köseoğlu, Kazım Köseoğlu, Zeynep Köseoğlu, Irmak Köseoğlu da 2014'te AB'ye giren ülkeden vatandaşlık alanlar arasında.

    'REKORTMEN AVUKAT DA LİSTEYE GİRMİŞ'

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    - Türkiye'deki kazancıyla 2017'de gelir vergisi rekortmenleri arasına 10'uncu sıradan yerleşen, Twitter'ın da avukatlığını yapan Gönenç Gürkaynak ile avukat eşi Serra Ayşe Başoğlu Gürkaynak'ın da listede yer alması dikkat çekti.

    'KURUKAHVECİLER DE MALTA'YI SEÇTİ'

    — Kurukahveci Mehmet Efendi adıyla bilinen kahvesiyle marka yaratan Akyürek Pazarlama'nın sahipleri Hulusi Kurukahveci, Nezlihan Akyürek Kurukahveci, Hulusi Doruk Kurukahveci de vatandaşlık için Malta'yı seçen Türkler arasında.
    — Malta'dan vatandaşlık alan iş adamları sadece Sabancılar'la sınırlı değil. Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, kardeşi Nesrin Esirtgen ve oğlu İbrahim Barut, Orta Anadolu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Karamancı, Reha Tekstil'in sahibi Mehmet Reha Demirdağ, Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal gibi isimler de listede yer alıyor.

    Etiketler:
    yatırım, vatandaşlık, Twitter, Çiğdem Sabancı Bilen, Haluk Akay Sabancı Dinçer, Ceyda Sabancı Dinçer, Kazım Köseoğlu, Suzan Sabancı Dinçer, Dilek güngör, Malta, Türkiye
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