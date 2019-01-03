Memur ve emekli için zam oranları belli oldu

Bugün yılın son enflasyon rakamları belli oldu. Böylece emekli ve memur maaş zammı da netleşti. Geçen yılın en düşük işçi maaşı 939 TL idi. Bu yıl maaş ve aylıklar toplamda yüzde 10.69 oranında zamlanacak.

Memur ve memur emeklileri 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yüzde 4 toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 6.69 da enflasyon farkı alacak.

© AFP 2018 / Yasin Akgül Enflasyon rakamları açıklandı: Memurlara yüzde 4 zam verilecek

Böylece maaş ve aylıklar toplamda yüzde 10.69 oranında zamlanacak.

Sözcü'de yer alan habere göre, buna karşılık işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına geçmiş 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 10.19 oranında zam yapılacak.

2019 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

— En düşük memur emeklisinin maaşı 2 bin 75 liradan 2 bin 297 liraya çıktı.

— En düşük işçi emeklisinin aylığı 1026 liradan 1130 liraya çıktı.

— En düşük esnaf emeklisinin aylığı 1249 liradan 1376 liraya çıktı

— En düşük çiftçi emeklisinin aylığı 1178 liradan 1298 liraya çıktı.

2018'DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADARDI?

© AA / Halil Sağırkaya Asgari ücret belli oldu: 2 bin 20 TL

- En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) — 939 TL

— En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) — 1569 TL

— En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı — 1444 TL

— En düşük (Bağ-Kur) tarım emeklisi maaşı — 989 TL

— En düşük memur emekli maaşı — 1978 TL

2019 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

— En düşük memurun maaşı 2 bin 840 liradan 3 bin 143 liraya çıktı.

— Öğretmen (9/1) maaşı 3 bin 174 liradan 3 bin 513 liraya çıktı.