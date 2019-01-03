Poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Lira idari para cezası kesiliyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Başbuğ, 1 Ocak itibari ile uygulamaya geçen kanunun satım sözleşmesine göre tarafların karşılıklı yükümlülükleri bulunduğunu söyledi.

Başbuğ, "Satıcı ayıpsız bir mal teslim etmekle yükümlüdür. Bunun karşılığında alıcının da muayene yükümlülüğü bulunmaktadır. Alıcı makul bir süre içinde satın aldığı malı muayene ederek ayıplı olup olmadığını kontrol etmek zorundadır. Poşetlerde ise satıcı yine ayıpsız bir poşet teslim etmek zorunda. Poşette bir ayıp bulunması durumunda alıcının iade hakkı doğar. Ancak bu durumda dahi satıcının yenisi ile değiştirme yükümlülüğü bulunmaktadır" diye konuştu.

Alıcının makul bir süre içinde, en geç kasadan ayrılıncaya kadar muayene ile ayıpları kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Başbuğ, "Burada süre iyi niyet kurallarına göre belirlenir. Uzun bir süre geçtikten sonra ayıp iddiası iyi niyet kurallarına aykırı olur. Uzun bir süre geçtikten sonra ayıp iddiası iyi niyet kurallarına aykırı olacağından poşetlerin kullanıldıktan sonra iadesi suistimale açık" ifadesini kullandı.