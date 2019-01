Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılı faaliyetlerini inceleyen Sayıştay, vatandaşların ucuz et yemek için Et ve Süt Kurumu'nun marketlerine gittiğini, ancak et bulamadığını bildirdi. Sayıştay, "Piyasa şartlarında vatandaşın et tüketmesi zor. Marketlerinizde et bulundurun" uyarısında bulundu.