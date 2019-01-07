Okan Bayülgen: Poşetleri 25-50 kuruşa değil 10-20 TL'ye satalım

Okan Bayülgen, ücretli poşet uygulamasıyla ilgili olarak "25, 50 kuruşa 1 liraya değil, 10, 20 liraya satalım ki insanlar bunları kullanmaktan kaçınsınlar. Bu yolla poşet kullanımını azaltalım hatta zamanla yok edelim." dedi.

Okan Bayülgen, Show Radyo'daki programında ücretli poşet uygulamasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

DHA Poşet parası vermemek için markete eşekle geldi

"İnsanlar böylelikle alışveriş arabaları ve bez çantalarını yanlarına alarak alışverişe çıkmaya başladı. Ben de bu kampanyanın tamamen yanındayım" diyen Bayülgen, şöyle devam etti:

— Bugün yediğimiz balıklarla midemize plastik doldururken hatta son araştırmalarda doğaya saçılan poşet ve plastikler nedeniyle bunları sadece yemekle kalmıyor aynı zamanda o plastiği soluyoruz.

— Başka korkunç bir durumdan bahsedelim. Belki orta yaşlı ya da yaşlı insanlar için büyük bir sorun olmayabilir ama çocuklarımızı plastik yedirerek ve plastik solutarak büyütüyoruz ki bu gerçekten çok korkunç. Eğer bunun yolu poşeti satmaktan geçiyorsa bari o poşeti satalım. Hatta 25, 50 kuruşa 1 liraya değil, 10, 20 liraya satalım ki insanlar bunları kullanmaktan kaçınsınlar. Bu yolla poşet kullanımını azaltalım hatta zamanla yok edelim.