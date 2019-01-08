2005 yılında eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan ile kardeşi Çetin Çapan tarafından kurulan Semerkand Yapı, konkordato talep etti.

Ekonomideki durgunluktan en çok etkilenenler arasındaki inşaat sektöründe, AC Yapı, Metsan, Nuhoğlu, Emay, Ceylan İnşaat ve Satya'dan sonra Semerkand Yapı da konkordato talebinde bulundu.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre , 2005 yılında eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan ve kardeşi Çetin Çapan tarafından kurulan firmaya üç ay mühlet verildi.

40 milyon lira sermayesi bulunan ve bugüne kadar 18.500'den fazla konut üreten tek ortaklı şirkette, 20 Aralık 2018'de Çetin Çapan yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliğinden ayrılırken, şirketin yönetimindeki tek isim Volkan Haludun Çakar.

Şirketin konkordato talebine ilişkin duruşma 28 Mart 2019 tarihinde yapılacak.