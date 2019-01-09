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09:45 09 Ocak 2019
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    banka, kredi, faiz

    Kredi kartı borcu yapılandırmasına önemli şart

    © AA /
    Ekonomi
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    Tüketici kredilerinde sektör kuralı olan 48 ay vade bu uygulama için BDDK'nın izniyle 60 aya çıkartıldı. Yüzde 2.4 düzeyinde olan faiz ise tam anlamıyla yarı yarıya düşürülmüş oldu. Bu imkandan yararlanmak için en önemli şart ise 'müşterisi olduğunuz banka tarafından takibe alınmamış olmak.'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkbank aracılığı ile esnafa, Ziraat Bankası aracılığı ile vatandaşa verilecek yeni kredi paketlerini açıkladı. Erdoğan, kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşların mevcut borçlarının daha kolay ödenebilmesi için Ziraat Bankası'nın kredi kullandıracağını söyledi.

    Kredi kartı
    © AA /
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    Erdoğan'ın açıklamasının ardından Ziraat Bankası Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile ilgili bir bilgilendirme açıklaması yaptı. Açıklamada Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nin; kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık yüzde 1.10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faiz oranlarıyla sunulacağı bildirildi.

    Şubelerden başvurulacak kredide 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşların anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılacak.

    1 OCAK'TAN İTİBAREN YAPILAN HARCAMALAR KAPSAM DIŞI

    Dünya gazetesinin haberine göre, tüketici kredilerinde sektör kuralı olan 48 ay vade bu uygulama için BDDK'nın izniyle 60 aya çıkartıldı. Bu yapılandırmaya girecek olanlar normal bir krediye göre 12 ay daha fazla vade imkanına kavuşacak.

    Ziraat Bankası
    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Kredi kartı borcu yapılandırmasında faiz oranları belli oldu
    Normal şartlarda yüzde 2.4 düzeyinde olan faiz ise tam anlamıyla yarı yarıya düşürülmüş oldu. Bu imkandan yararlanmak için en önemli şart 'müşterisi olduğunuz banka tarafından takibe alınmamış olmak.'

    Asgari borcun üzerinde ödeme yapabilenler de krediye başvurabilecek. 31 Aralık itibariyle kart ekstrelerini Ziraat'e götürenlere banka ellerine nakit miktarı vermeden doğrudan borçlu olduğu karta ödeme yapacak. Dolayısıyla 1 Ocak'tan itibaren yapılan kart harcamaları kapsam dışı kalacak. Ziraat Bankası'nın şirket kartlarını da bu yapılandırmaya alıp almayacağı açıklanmadı.

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    Etiketler:
    yapılandırma, Borç, Kredi kartı, Ziraat Bankası, Halkbank, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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