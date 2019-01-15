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    Berat Albayrak

    Bütçe açığı 2018'de 72.6 milyar lira oldu, Albayrak 'Hedefle uyumlu' dedi

    © AA / Erçin Top
    Ekonomi
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "YEP'te 2018 sonu bütçe açığını 72.1 milyar lira öngörmüştük. Bütçe açığı hedefle uyumlu olarak 72.6 milyar lira oldu" dedi. Bütçe, 2017 yılında 47.8 milyar TL açık vermişti.

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2018 bütçe rakamlarını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, "Güçlü kamu mali yapımız ve sağladığımız mali disiplin Türkiye'nin en önemli çıpalarından birisidir. 16 yıldır mali disiplini kararlılıkla sürdürüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

    Berat Albayrak
    © AA / Aytaç Ünal
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    Albayrak, geçirilen zor döneme rağmen mali disiplinden taviz verilmediğini ifad eederek, "Güçlü maliye politikası, para politikasıyla eşgüdümlü olarak, enflasyonla mücadele başta olmak üzere tüm dengelenme dönemi hedeflerinin en önemli destekçisi olacaktır" ifadelerini kullandı.

    Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

    "Yeni Ekonomik Program'da yıl sonu bütçe açığını 72.1 milyar lira olarak öngörmüştük. Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72.6 milyar lira olmuştur. YEP'te yüzde 1.9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk.

    ​​Aralık ayında bütçe açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.1 oranında azalış göstererek 18,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

    Aralık ayında bütçe gelirleri yüzde yüzde 19.9 oranında artış göstererek 55.9 milyar TL'den 67.0 milyar TL tutarına ulaştı

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    Ocak-Aralık dönemi bütçe gelirleri yüzde 20.2 oranında arttı ve 757.8 milyar TL tutarına ulaştı. Vergi gelirleri ise yüzde 15.8 oranında artış göstererek 621.3 milyar TL tutarına çıktı.

    ​Ocak-Aralık dönemi bütçe giderleri ise yüzde 22.4 oranında artarak 830.5 milyar TL oldu.

    Güçlü kamu mali yapımız ve sağladığımız mali disiplin Türkiye'nin en önemli çıpalarından birisidir. 16 yıldır mali disiplini kararlılıkla sürdürüyoruz.

    Geçirdiğimiz zor döneme rağmen mali disiplinden asla taviz vermedik. YEP ile uyumlu bütçe performansı ile 2018'i tamamladık."

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    Etiketler:
    Bütçe açığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yeni Ekonomi Programı (YEP), Berat Albayrak, Türkiye
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