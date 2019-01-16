Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Merkez Bankası, yılın ilk toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te bıraktı. Dolar/TL 5.40 seviyesinin altına geriledi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı. Yılın ilk toplantısını yapan kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklendiği gibi yüzde 24'te tuttu.

© REUTERS / Umit Bektas/File Photo Merkez Bankası politika faizini yüzde 24'te sabit tuttu

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, son olarak 13 Eylül'deki toplantısında politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 17.75'ten yüzde 24'e çıkarmıştı.

TCMB açıklaması sonrası dolar/TL 5.40 seviyesinin altına geriledi.

"Fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiği" vurgulanan karar metninde, "enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar verildiği" kaydedildi.

Karar metninde şu ifadeler yer aldı:

— Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

— İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir.

— Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

— Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

— Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.