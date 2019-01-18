Cumhuriyet'te Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacmine ilişkin olarak yer alan haberde ilişkin olarak yer alan haberde "2018'in ilk 11 ayında Türkiye'nin Suriye'den ithalatı 60 milyon doları buldu" dendi.

Cumhuriyet gazetesinde Emre Deveci'nin imzasıyla yayımlanan ve "Tarımda Suriye’ye bile muhtacız" başlığını taşıyan haberde "Savaşa rağmen Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret devam ediyor. Son dönemde Suriye'den patates ve zeytinyağı ithalatı yapılması iki ülke arasındaki ticareti tekrar gündeme taşıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 2018'in ilk 11 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1.6 artarak 1 milyar 251 milyon dolar oldu. Türkiye'nin Suriye'den ithalatı ise aynı dönemde 60 milyon dolar oldu" ifadesi kullanıldı.

"2011'de başlayan savaş öncesinde 2010'da iki ülke arasındaki ticaret zirveye ulaşmış, ihracat 1.8 milyar dolar, ithalat 452 milyon dolara yükselmişti. 2012'de ihracat 497 milyon dolara kadar sert bir düşüş gösterse de sonrasında toparlandı" denen haber, şöyle devam etti:

— Türkiye, silahlı gruplarla birlikte kontrol ettiği bölgeler üzerinden Suriye'ye ihracat yaparken, bu ürünler ülke geneline iç ticaret yoluyla yayılıyor. İthalat da yine söz konusu grupların kontrol ettiği sınır bölgeleri üzerinden yapılıyor.

— Türkiye'den Suriye'ye değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteninde 105 milyon dolar, hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlarda 98 milyon dolar ihracat yapıldı. Kişisel eşyalardaki ihracat, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme 95 milyon dolar, gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için kaba yem 83 milyon doları buldu. Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünlerinde 74 milyon dolar ihracat yapılırken, plastikler ve mamullerinde 55 milyon dolar, demir ve çelik 43 milyon dolarlık satış var.

— Türkiye'nin Suriye'den ithalatı ise pamuk ve pamuklu ürünlerde 18 milyon dolar, bakır ve bakırdan eşyada 11 milyon dolar, kahve, çay ve baharatta 9 milyon doları buldu. Alüminyumdan eşyada 5 milyon dolar, hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlarda 2 milyon dolar ithalat var.