Merkez Bankası kârının yüzde 90'ını avans olarak dağıtacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu, Murat Çetinkaya'nın başkanlığında toplandı.

© AA / Aytaç Ünal Albayrak: Merkez Bankası Hazine'ye 37 milyar TL devredecek

Toplantıda 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi kârından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi.

Toplantıda ayrıca, TCMB Genel Kurulu'nun nisan yerine her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde, banka meclisinin belirleyeceği günde toplanması kararlaştırıldı.

Erken kâr aktarımının 'piyasaya daha erken likidite sağlamak için' yapıldığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kârın daha önce öngörülenin çok üzerinde, 37 milyar lira olarak gerçekleştiğini açıklamıştı.

GENEL KURUL NEDEN 3 AY ERKEN YAPILDI?

© REUTERS / Umit Bektas/File Photo Merkez Bankası, olağanüstü genel kurul kararı aldı

Toplantıda bir hissedarın, Genel Kurul'un neden nisan ayı yerine bu dönemde yapıldığına yönelik sorusunu yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketler için şirket genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonunda ilk üç ay içinde yapılmasını düzenliyor. Bankamızın bu düzenlemesi, mevcut şartlarda bir istisna gibi görünüyordu" dedi.

Önceki düzenlemede nisan ayı içinde tarih belirleme yetkisinin yine Banka Meclisi'ne verildiğini belirten Çetinkaya, "Yetki yine Banka Meclisi'nde olmakla birlikte Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilip 'ilk üç ay' ile ifade ediliyor. Değişiklik tamamen bununla sınırlı" ifadesini kullandı.