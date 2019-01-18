Merkez Bankası kârının yüzde 90'ını avans olarak dağıtacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu, Murat Çetinkaya'nın başkanlığında toplandı.
Toplantıda ayrıca, TCMB Genel Kurulu'nun nisan yerine her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde, banka meclisinin belirleyeceği günde toplanması kararlaştırıldı.
Erken kâr aktarımının 'piyasaya daha erken likidite sağlamak için' yapıldığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kârın daha önce öngörülenin çok üzerinde, 37 milyar lira olarak gerçekleştiğini açıklamıştı.
GENEL KURUL NEDEN 3 AY ERKEN YAPILDI?
Önceki düzenlemede nisan ayı içinde tarih belirleme yetkisinin yine Banka Meclisi'ne verildiğini belirten Çetinkaya, "Yetki yine Banka Meclisi'nde olmakla birlikte Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilip 'ilk üç ay' ile ifade ediliyor. Değişiklik tamamen bununla sınırlı" ifadesini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)