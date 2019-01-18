İcradan satılık tavuk ve yumurta

Kocaeli'nin bir köyünde üretim tesisindeki tavuklar, yumurtalar ve tavuk yemleri icradan satışa çıkarıldı. 20 bin tavuk, 40 bin yumurta ve 40 ton tavuk yemi için 227 bin 448 lira talep ediliyor.

Ekonomik kriz nedeniyle icra dairelerinde arsalar, arabalar, deniz ve hava araçları, daireler ve fabrika satışları yapılıyor ancak bu kez, maddi sorunlar nedeniyle satışa çıkarılanlar farklı.

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre , Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Akçat köyünde yer alan bir yumurta üretim tesisine haciz geldi.

Tesiste yer alan yumurtalar, tavuklar ve tavuk yemleri haczedildi. Karamürsel İcra Dairesi de haczedilen tavuk ve yumurtaları satışa çıkardı.

Müdürlük, 30 Ocak'ta 20 bin tavuk, 40 bin büyük boy yumurta ve yaklaşık 40 ton tavuk yemini satışa çıkaracak.

İhalede tavuklar için 160 bin, yumurtalar için 14 bin, 39 ton 750 kilogram tavuk yemi için ise 52 bin 428 lira talep ediliyor.