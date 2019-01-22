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12:03 22 Ocak 2019
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    Amazon

    Dünyanın en değerli markaları açıklandı: Türk markaları ilk 500'e giremedi

    © REUTERS / Darren Staples
    Ekonomi
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    'Dünyanın En Değerli 500 Markası' araştırmasında, bu alandaki değerini geçen yıla göre yüzde 25 artıran 'Amazon' liderliğini korudu. 188 milyar dolarlık marka değerine ulaşan Amazon'u, 154 milyar dolarla Apple, 143 milyar dolarla Google takip ederken, Türk markaları ilk 500'e giremedi.

    İnternet, alışiveriş, e-ticaret
    © AA /
    Dünyanın en değerli markaları belli oldu
    Dünyanın en değerli markası 188 milyar dolarlık değeriyle "Amazon" olurken, markasını en iyi temsil eden üst yönetici de Amazon CEO'su Jeff Bezos olarak belirlendi.

    Dünya gazetesinin aktardığı habere göre uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2019' araştırması sonuçlandı.

    Geçen yıl 151 milyar dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer alan Amazon, değerini yüzde 25 artırarak 188 milyar dolarla zirvedeki yerini korudu.

    Dünya devleri arasında Apple 154 milyar dolarla ikinci, Google 143 milyar dolarla üçüncü, Microsoft da 120 milyar dolarla 4'üncü sırada yer aldı.

    Söz konusu listede 91 milyar dolarla Güney Koreli Samsung 5'inci, 87 milyar dolarla ABD'li telekom şirketi AT&T 6'ncı, 83 milyar dolarla Facebook 7'nci, 80 milyar dolarla Çinli banka ICBC 8'inci, 71 milyar dolarla ABD'li Verizon 9'uncu, 70 milyar dolarla China Construction Bank 10'uncu sıradan yer buldu.

     

    DEĞERİNİ EN YÜKSELTEN MARKA, İQİYİ OLDU

     

    Çin bankası ICBC
    © AP Photo / Greg Baker, File
    En değerli bankalar açıklandı
    Bu sene değerini en yüksek oranda yükselten marka, yüzde 326 artışla Çinli teknoloji firması iQiyi oldu. Geçen yıl 1 milyar dolar olan marka değerini bu sene 4.3 milyar dolara çıkaran şirket, listeye 483'üncü sıradan giriş yaptı. En fazla değer kaybına uğrayan marka ise yüzde 42 kayıpla değeri 11.4 milyar dolara gerileyen Çinli teknoloji firması JD.com olarak kayıtlara geçti.

    Araştırmanın sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde çıktı. Global 500 listesinde marka değerinin yüzde 45'ini (191 şirket) ABD'li şirketler oluştururken, Çinli şirketlerin yüzde 18.4 (72 şirket), Japon şirketlerin de yüzde 6.1 (32 şirket) orana ulaştığı görüldü.

    En değerli markalar listesinde en yüksek paya sahip iş kolu yüzde 23.5 ile teknoloji oldu. Pastadan bankacılık yüzde 14.3, telekom yüzde 9.3, otomobil yüzde 6.6, perakende sektörü yüzde 6, petrol-gaz sektörü yüzde 4.7 ve diğer sektörler yüzde 35.6 pay aldı.

    Online satış şirketi Amazon
    © AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND
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    Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 4.2 milyar doları bulurken, bu değere ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada yer almadı.

     

    ‘ÜLKE GÜNDEMİNİN İLK SIRASINA 'MARKALAŞMA' YERLEŞTİRİLMELİ’

    Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, Türkiye'nin, öncelikle ve ivedilikle mevcut ürünlerine değer katma yolunda mesafe kaydetmesi gerektiğini söyledi.

     

    Türkiye'nin mevcut değerlerini yücelterek ve reel sektör ürünlerine değer kazandırarak küresel rekabette üstünlük elde etmesi için çabalarını artırması gerektiğini vurgulayan İlgüner, "Gittikçe zorlaşan küresel rekabet koşullarında 'markalaşma' ülke gündeminin ilk sırasına yerleştirilmeli ve bu yolda başarı objektif ölçümlerle değerlendirilmeli. Bu alanda verilecek her türlü destek ülke geleceği için önemli bir yatırım olacaktır" dedi.

    Amazon yağmur ormanları
    © AA / Mustafa Deveci
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    İlgüner, küresel rekabet koşulları zorlaştıkça güçlü markalara duyulan ihtiyacın her geçen gün daha da arttığına işaret ederek, "Bu alanda gösterilen başarı sadece ticari değil, marka ile paydaşları arasındaki verimli ilişkinin ömrüyle de değerlendirilmektedir. Tüketicilerin deneyim ve beklentilerinde edindiği memnuniyet duygusu güçlendikçe markalara bağlılığı da artmaktadır" diye konuştu.

     

    HEM MARKASI HEM CEO'SU ZİRVEDE

     

    Öte yandan, Brand Finance bu yıl yeni bir çalışmaya daha imza attı. Markalarını yönetme ve temsil etme başarısına göre üst yöneticiler derecelendirildi. Bu sıralamada esas alınan göstergeler pazarlama yatırımları, paydaşlar üzerindeki etki ve faaliyetin performansı oldu. Derecelendirme bu kriterlere bağlı olarak 0-100 olarak hesaplandı.

    Bu araştırmada da markasını en iyi temsil eden 72.4 puanla Amazon üst yöneticisi Jeff Bezos oldu.

    İkinci sırada yer alan üst yönetici ise 71.6 puanla Toyota'nın başındaki Akio Toyoda olurken, üçüncü sıraya LVMH CEO'su Bernard Arnault, dördüncü sıraya Apple CEO'su Tim Cook yerleşti.

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    Etiketler:
    China Construction Bank, iQiyi, Brand Finance, ICBC, Verizon, AT&T, Samsung, Google, Amazon, Microsoft, Muhterem İlgüner, Jeff Bezos, Güney Kore, Çin, ABD
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