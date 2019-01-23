İGDAŞ, artan doğalgaz kullanımının faturaya yansımaması için tüyo verdi

Türkiye genelinde soğuk havalar etkisini gösterirken doğalgaz kullanımı da arttı. İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi (İGDAŞ) Makine Mühendisi Sabri Doğan, faturaları en aza indirmek için yapılacak tasarruf önlemlerini anlattı. Doğan, binaların dış cephelerinden mobilyaların yerleştirilmesine kadar birçok unsurun tasarruf sağladığını belirtti.

Doğan, dış cephe kaplamasının ve çatı yalıtımının tasarrufta önemli rol oynadığını söyledi. Evdeki eşyaların yerleştirilmesinin de ısının evin içerisinde dolaşımını ciddi şekilde etkilediğini belirten Doğan, koltukların peteklere çok yakın yerleştirilmemesi, en az yirmi santimetre mesafe bırakmak gerektiğini söyledi. Tasarrufta en önemli hususun, binaların dış cephelerinin ve çatılarının yalıtımı olduğuna dikkat çeken Doğan, "Bu yalıtım sayesinde yüzde 40'lara kadar varan tasarruf sağlamak mümkün. Mantolama ve benzeri yöntemler ile de yalıtım yapılabilir. Bunların yanında evlerin içerisinde alınması gereken tedbirler var. Burada asıl amaç, ısıyı evin içerisinde tutup, evin içerisinde yayılımını kolaylaştırmak. Perdelerin uzun olması ve peteklerin dekoratif malzemeler ile kapatılması bu etkenlerden bazıları. Perdeler kısa tutulup petek üzerinde sonlandırılmalı, dekoratif malzemeler ile petekler kapatılmamalı" ifadelerini kullandı.

'MENFEZLERİN ÖNÜ KAPATILMAMALI'

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Pencerelerde çift cam kullanımının ısıyı evde tutacağını belirten Doğan, peteklerin arkasına konulacak yalıtım malzemeleri ve termostat kullanımının da tasarrufu sağlayacak başka etmenler olduğunu söyledi. Menfezlerin kapatılarak büyük bir yanlış yapıldığını da belirten Doğan, hem verimlilik hem de güvenlik açısından menfezlerin açık tutulması gerektiğini söyledi.

"Çift cam tercih ederek ısının evin içerisinde kalması sağlanabilir. Pencerelerin fitil kısımları kontrol edilip, varsa yıpranmaların giderilmelidir. Böylece kullanıcılar önemli bir miktar ısı tasarrufu sağlayacaktır. Peteklerin arkasından, duvardan dışarıya kaçan ısıyı önlemek için ısı yalıtım plakaları kullanılabilir. Isı yalıtım plakalarını nalburlardan veya yapı marketlerden temin ederek, peteklerin arkasına yerleştirilmelidir. Otomasyon ile de evin ısısını sabit tutarak tasarruf sağlamak mümkün" görüşünü dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

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- Bunun için oda termostatları ve termostatik vanalar kullanılabilir. Termostatik vanalar ve oda termostatları ile 22 derece civarında olan konfor sıcaklığı sabitlenerek evin daha fazla ısınması engellenir. Burada elde edilecek bir derecelik ısı düşüşü kullanıcılara yüzde yedi tasarruf sağlayacaktır. Bunların yanı sıra Menfezler kapatılarak içeriye soğuk ve toz girmesinin engellendiği düşünülüyor. Ancak bu yanlış bir uygulama. Mutlaka menfezler açık tutulmalı. Hem güvenlik hem de verimlilik açısından önemli bir etken.

'ZAMANINDA YAPILACAK BAKIM ÇOK ÖNEMLİ'

Zamanında yapılacak bakımın da ısıtma sistemlerini verimli bir şekilde çalıştırdığını aktaran Doğan, "Her sistemde olduğu gibi kalorifer ve evin ısınma sisteminde de cihazlar ve petekleri belli periyotlarda bakıma almak gerekiyor. Bu da kış mevsimi öncesinde sistemin tamamının bakımdan geçirilmesi, sistemin verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Bu şekilde de yüzde bir veya ikilik bir tasarruf elde etmek mümkün" diye konuştu.