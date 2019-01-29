Marketlerden yüksek fiyat eleştirilerine karşı hamle: Biber, patlıcan gibi ürünleri satmayacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın marketlerdeki sebze ve meyve fiyatlarının yüksekliğini eleştirmesi sonrası zincir marketlerden hamle geldi. Buna göre marketler, fiyatı astronomik olarak artan sebze ve meyveleri artık satmayacak.

Kış ayları olması nedeniyle seralarda yetiştirilen biber ve patlıcan gibi ürünlerin kilogram fiyatı bazı yerlerde 20 TL'ye kadar yükseldi. Yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen marketler de, şubelerinde biber ve patlıcan gibi ürünleri satmama kararı aldı.

Hürriyet gazetesinden Salim Uzun'un haberine göre, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek ile Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan da gelişmeyi doğruladı. Altunbilek, "Her şubemiz için bu karar geçerli değil. Alım gücü düşük olan bölgelerdeki marketlerde bu ürünler satılmayacak" derken, Akcan, "Market müdürleri, bağlı bulundukları genel müdürlüklerle yaptıkları yazışmaları bizlerle paylaşarak fiyatı astronomik olarak artan sebze ve meyveleri satın almayacaklarını duyurdu" şeklinde konuştu.

Haberde, bazı zincir marketlerin şu müdürlerinin şu ifadeleri de yer aldı:

— Merkez yönetimlerden gelen yazı üzerine yeni bir planlama yapıldı ve fiyatı astronomik olarak artan ürünlerin satışını durdurduk. Uygulamanın ne kadar devam edeceği, biber ve patlıcan dışında hangi ürünleri kapsayacağını şu an için bilemiyoruz.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, marketlerdeki sebze ve meyve fiyatlarını eleştirmiş; "Faiz, enflasyon düşerken marketlerde hala sebze ve meyve fiyatları düşmedi. Bu marletlerde, benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabı da sorma görevi bizimdir ve sorarız" ifadesini kullanmıştı.