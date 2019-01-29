İstanbul'da benzin, motorinden ucuz olacak

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş indirim yapılacak. İndirimin ardından İstanbul'da benzinin fiyatı motorin ücretinin altına inecek.

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 17 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6.27 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6.20 liradan 6.03 liraya, İzmir'de 6.25 liradan 6.08 liraya inecek.

EPGİS verilerine göre, son indirimin pompa fiyatlarına yansımasının ardından benzin birçok ilde motorinden ucuz hale gelecek.

Benzin fiyatları motorin fiyatlarından Van'da 8, Antalya'da 7, Diyarbakır'da 6, Erzurum'da 4, Mersin'de 3, İstanbul ve Adana'da 2, Kars ve İzmir'de ise 1 kuruş düşük olacak.

ANKARA'DA BENZİN FİYATI MOTORİNDEN 1 KURUŞ FAZLA

Ankara'da benzin fiyatı motorinden 1 kuruş fazla olacak. Trabzon'da ise fiyatlar eşitlenecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.