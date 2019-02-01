Türkiye Kasaplar Federasyonu sucuk üretimi için de serbestlik istedi: Kasap yaptığının arkasında durur

© AA / Döner ve köfte standardında değişiklik

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tebliğ kapsamında market gibi perakende işletmeler için günlük 10 kilogram ile sınırlandırılan köfte imalatında miktar kısıtlamasının kaldırıldığını dile getiren Yalçındağ, kırmızı et karışımı içeren ürünlerden sadece pişmemiş köfte, tantuni, Kilis tava, kağıt kebabı gibi yöresel ürünler ile büyükbaş veya küçükbaş hayvan karkas etlerinden günlük olarak üretilip satışa sunulabileceğini kaydetti.

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Kasap köfte üretiminde günlük 10 kilogramlık üretim sınırının kaldırılmasıyla esnafın satış miktarına göre imalat yapabilme imkanına kavuştuğunu anlatan Yalçındağ, şöyle devam etti: "Kasap esnafı satmak için köfte hazırlarken kilograma dikkat etmek zorunda kalıyordu. 10 kilogramı geçtiği zaman bir ceza uygulanıyordu. Kasap esnafımız bazı zamamlar talebi karşılayamıyordu. Günlük 10 kilogram köfte üretim sınırlamasının kaldırılması kasap esnafınca olumlu karşılandı. Bunun için yetkililere teşekkür ediyoruz."

Sucuk üretimi konusunda da kasaplara serbestlik tanınmasını talep eden Yalçındağ, "Şartlarınız, makine ekipmanınız uygunsa sucuğu neden üretmeyelim? Kasap yaptığının arkasında durur, vatandaş bir sıkıntı yaşarsa kasabına ulaşabilir. Bütün bunlar düşünüldüğünde kasapların sucuk üretmesi için bir engel görünmüyor" dedi.