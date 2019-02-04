Dolar, enflasyon sonrası 5.23 seviyesinde

© REUTERS / Marcos Brindicci Dolar 2 ayın en düşük seviyesinde

Geçen haftaya 5.27 civarında başlayan kur; TCMB'nin sıkı duruş söylemi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artışında acele etmeyeceğini açıklamasıyla 5.16'lara kadar geri çekilmiş, daha sonra Çin PMI verisinin neden olduğu satış baskısıyla hafif artarak cuma kapanışta 5.20 seviyesinde yer almıştı.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, dolar kuru sabah saatlerinde 0.27 artışla 5.2211'de yer aldı. Aynı saatte euro/TL yüzde 0.10 yükselişle 5.9780'de. Dolar endeksi de yüzde 0.14 arttı ve 95.715'e geldi.

Tüketici fiyatları Ocak'ta aylık yüzde 1.06 ve yıllık yüzde 20.35 seviyesinde yükseldi. Aylık en yüksek artış yüzde 6.43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu.

Dolar kuru, enflasyon verisi sonrası anlamlı bir değişim göstermeyerek 5.23'ler civarındaki hareketini sürdürdü.