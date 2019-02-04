Yeni hesaplama sistemine göre ilk ihracat rakamları açıklandı

İhracat, özel ticaret sistemine göre 13.7 milyar, genel ticaret sistemine göre ise 13.9 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlık olarak 2019 yılı boyunca dış ticaret verilerimizi hem özel hem de genel ticaret sistemine göre paylaşacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ocak ayı ihracat gelişmelerini açıkladı. Özel ticaret sistemine göre ocakta ihracat 13 milyar 171 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre ise 13 milyar 904 milyon dolar oldu.

Aynı ayda ithalat ise özel ticaret sistemine göre 15 milyar 709 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre de 16 milyar 220 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bakan Pekcan, 2019 yılı boyunca dış ticaret verilerinin hem özel hem de genel ticaret sistemine göre paylaşılacağı bilgisini verdi.

Pekcan, "Özel ticaret sistemiyle sınırlarımız içinde üretilen yüzde 100 bütün ürünleri dahil etmiyoruz. Serbest bölgelerde yaptığımız dış ticaret ve antrepo verileri hariç tutuluyor. Oysa bunlar da Türkiye sınırları içerisinde yapılıyor" diye konuştu.

İKİ SİSTEM ARASINDAKİ FARKLAR

Özel ticaret sistemine ülke sınırları içinde üretilen tüm ürünler dahil edilmiyor; serbest bölgelerdeki antrepo verileri hariç rakamlar yer alıyor.

Genel ticaret sisteminde buradan yapılan ihracatta hesaba dahil ediliyor.

ABD, İngiltere, Kanada, Rusya, Çin ve Hindistan genel ticaret sistemini kullanırken; Fransa ve İtalya özel ticaret sistemini tercih ediyor.