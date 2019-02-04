Benzine 6 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 6 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan edinilen bilgiye göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 6 kuruş zam yapıldı.

© Sputnik / Alexey Malgavko Benzin ve motorinin ardından bir zam da otogaza

Zamla birlikte Ankara'da ortalama 6.10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.16 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 6.03 liradan 6.09 liraya, İzmir'de 6.08 liradan 6.14 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 29 Ocak'ta 17 kuruş indirim yapılmıştı.