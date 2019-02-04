Benzine 6 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan edinilen bilgiye göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 6 kuruş zam yapıldı.
Zamla birlikte Ankara'da ortalama 6.10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.16 lira olacak.
© Sputnik / Alexey Malgavko
Benzinin litresi İstanbul'da 6.03 liradan 6.09 liraya, İzmir'de 6.08 liradan 6.14 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Benzinin litre fiyatında en son 29 Ocak'ta 17 kuruş indirim yapılmıştı.
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