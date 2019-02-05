Yıllık nişasta bazlı şeker kotası belirlendi

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, aynı dönem için 'ülke toplam şeker kotası' 2.7 milyon ton olacak. Kararda, pancar şekeri A kotası 2.6 milyon ton, B kotası ise A kotası'nın yüzde 5'ine karşılık gelen 131 bin 625 ton, NBŞ kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2.5'ine karşılık gelen 67 bin 500 ton olarak belirlendi.
Karar ekinde, 2019-2020 Pazarlama Yılı pancar şekeri A ve B kotalarının fabrika ve şirketler bazında dağılımı da yer alıyor.
NİŞASTA BAZLI ŞEKER NEDİR?
Kan şekerini oldukça hızlı yükselten nişasta bazlı bu ürün, şekerin en zararlı formu olarak görülüyor. NBŞ; meyve suyu, bisküvi, ketçap gibi çok geniş bir yelpazedeki ürünlerde yer alıyor. Şirketler bu ürünü daha ekonomik olduğu için tercih ediyor.
Türkiye'de NBŞ, belirlenen kota kadar üretilebiliyor. Bu kararla birlikte Türkiye'de şeker üretiminin yüzde 97.5'i pancardan sağlanmış olacak.
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