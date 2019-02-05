Merkez Bankası: Enflasyonu sebze-meyve fiyatlarındaki artış yükseltti

Merkez Bankası ocak ayında gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyonun yükseldiğini açıkladı.

TCMB, yılın ilk enflasyon verisinin ardından fiyat gelişmelerine ilişkin raporunu açıkladı. TÜFE ocakta aylık yüzde 1.06, yıllık yüzde 20.35 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası raporunda şu ifadelere yer verildi:

* Enerji grubunda elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımaları izlenirken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir.

* Hizmet enflasyonunda alt gruplar genelinde gözlenen artışa rağmen temel mal fiyatlarının ılımlı seyrine bağlı olarak çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi gerilemiştir.

* İç talep koşullarındaki zayıf seyre karşın hizmet grubu enflasyonu bu dönemde maliyet etkilerine bağlı olarak yükselmiştir.

* Bu dönemde temel mal grubu enflasyonundaki düşüşte Türk Lirası'ndaki ılımlı seyrin ve iç talepteki zayıflamanın etkileri görülmüştür.

* Üretici yıllık enflasyonu Türk Lirası ve emtia fiyatlarındaki yakın dönem gelişmelerine bağlı olarak gerileme kaydetmiş, ancak birikimli etkilerle yüksek seviyesini korumuştur.