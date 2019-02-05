Merkez Bankası: Enflasyonu sebze-meyve fiyatlarındaki artış yükseltti

TCMB, yılın ilk enflasyon verisinin ardından fiyat gelişmelerine ilişkin raporunu açıkladı. TÜFE ocakta aylık yüzde 1.06, yıllık yüzde 20.35 seviyesinde gerçekleşti.
* Enerji grubunda elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımaları izlenirken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir.
* Hizmet enflasyonunda alt gruplar genelinde gözlenen artışa rağmen temel mal fiyatlarının ılımlı seyrine bağlı olarak çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi gerilemiştir.
* İç talep koşullarındaki zayıf seyre karşın hizmet grubu enflasyonu bu dönemde maliyet etkilerine bağlı olarak yükselmiştir.
* Bu dönemde temel mal grubu enflasyonundaki düşüşte Türk Lirası'ndaki ılımlı seyrin ve iç talepteki zayıflamanın etkileri görülmüştür.
* Üretici yıllık enflasyonu Türk Lirası ve emtia fiyatlarındaki yakın dönem gelişmelerine bağlı olarak gerileme kaydetmiş, ancak birikimli etkilerle yüksek seviyesini korumuştur.
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