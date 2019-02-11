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12:08 11 Şubat 2019
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    Giresun Limanı

    'Giresun ve Rize limanları turizme açılsın, Karadeniz Karayipler gibi olabilir'

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
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    Karadeniz’deki turizm sektörü Rize ve Giresun limanlarının yeniden ekonomiye kazandırılması için harekete geçti. Sektör temsilcilerine göre iki limanın gemi ve yat turizmine açılması bir iç deniz olan Karadeniz’i Karayipler’e çevirecek.

    Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, yatırımların artarak devam ettiği Karadeniz'de, sektör temsilcileri turizmin geliştirilmesi için harekete geçti. Yetkililer, Rize ve Giresun limanlarının sahil şeritlerinde önemli bir yer işgal etmesine rağmen bölgeye hiçbir ekonomik katkısı olmadığını ifade ediyor.

    Rize yüzde 5, Giresun Limanı ise yüzde 2 kapasite ile çalışıyor. Sektör temsilcileri, bu alanların gemi ve yat turizmine açılmasıyla, şehirlerin ekonomisine büyük katkı sağlayacağı çağrısında bulunuyor. Böyle bir hamlenin bölgeyi Karayipler'e çevireceğine işaret ediliyor.

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    © AFP 2018 / YURI CORTEZ
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    Her geçen gün kan kaybeden Giresun ve Rize limanlarının yeniden ekonomiye kazandırılması için çağrı geldi. Turizmciler, limanların gemi ve yat turizmine açılarak bölge ekonomisine büyük katkı sağlanabileceğini, böyle bir hamlenin bölgeyi Karayipler'e çevireceğini ifade etti. Giresun ve Rize Limanları Karadeniz bölgesinin kanayan yarası olmaya devam ediyor. Rize Limanı yüzde 5, Giresun Limanı ise yüzde 2 kapasite ile çalışıyor. Şehir merkezlerinin sahil şeritlerinde önemli bir yer işgal etmesine rağmen bölgeye hiçbir ekonomik katkısı olmayan iki liman için turizmcilerden çağrı geldi.

    TURİSTLERİN GÖZDESİ OLUR

    Rize Serbest Bölgesi'nin, yıllardır atıl kaldığı ve fiilen kapalı olduğu ifade edilirken, Trabzon Serbest Bölgesi'nin de sadece 2 müşteri olduğu belirtiliyor. Açılacak limanların da bölge ekonomisine canlılık getireceği vurgulanıyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin 2018 yılında 4 milyona yakın turist ağırladığına dikkati çeken turizmciler, Rize ve Giresun limanlarının turizm amaçlı kullanılmasının bölgeyi uçuşa geçireceğini belirtti.

    Limanların yat ve gemi turizmine uygun hale getirilmesiyle doğa turizmine büyük ilgi gösteren Arapların bölgeye akın edeceği, turist sayısının kısa sürede 2 katına çıkacağı vurgulandı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Giresun ve Rize limanlarının da dahil olacağı Cruise turlarının bölgeyi uçuracağını ifade etti. Ayık şunları kaydetti: "Cruise turları hayata geçer ise Giresun ve Rize limanlarında turizm alanında en hızlı geri dönüşü olacaktır. Bu turlar özellikle Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında yapılacaktır. Ek olarak İstanbul'da dahil edilebilir. Bu şehirlerden başlayıp, Karadeniz'e özgü turlar düzenlenebilir. Bu bölgenin imajını da değiştirecektir. Konuya olumlu bakıyoruz."

    Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
    © AA / Arşiv
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    Limanların birer cruise limanı haline getirilmesinin yaz döneminde her gün en az bir geminin limana uğraması anlamına geleceğini ifade eden Ayık, "3-5 bin kişinin bir anda bölgeye gelmesi bölgenin ekonomik yapısını da değiştirecektir. Şehrin ekonomik hayatı hareketlenecektir. Karadeniz bir iç denizdir. Karayipler de aynı bu özelliğe sahiptir. Oralarda da böyle cruise trafiği bölgeye önemli girdi sağlamaktadır. Bu limanlarımızı bu hale getirirsek hem ekonomik hem de turizm alanında ciddi adımlar atmış oluruz" diye konuştu.

    CRUISE GEMİLERİ SAYESİNDE KALKINMA

    Türkiye Otelciler Birliği Başkanı (TUROB) Timur Bayındır, Rize ve Giresun limanlarının ‘Cruise Gemi Turları' için açılmasının faydalı olacağını belirtti. Bayındır şunları kaydetti:

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    - Buralarda Karadeniz cruise turları yapılabilir. Bu konuda limanlarımızın olması faydalı olur. Seferler başlarsa bu limanlar iş yapar, iyi çalışır ve iyi de getiri yapar. Rusya'da limanlar var, Ukrayna, Odesa, Romanya, Bulgaristan'da limanlar var komple bir tur yapılabilir. Ruslar da sıcak bakıyor cruise turlarına. Trabzon uçak seferleriyle canlandı. Orada Arap turistleri götürdük. Giresun ve Rize limanları da turizme açılırsa büyük fayda sağlanır."

    Kruvaziyer ve gemi turizmine ilginin 2016'dan bu yana artış gösterdiğini söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da Rize ve Giresun limanlarının yat turizmine açılmasının uygun olacağını söyledi. Bağlıkaya şöyle devam etti:

    — Rize ve Giresun limanları uluslararası turizme ve yat turizmine açılmalı. Hedefimiz Giresun ve Rize dahil olacak şekilde turizmi canlandırmak. Karadeniz'de turizmin canlanması ayrı bir önem taşıyor.

    Etiketler:
    Ziyaretçi, turizm, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Osman Ayık, Karayipler, Rize, Giresun, Türkiye
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