İşsizlik rakamlarını değerlendiren CHP'li Öztrak: 2009 krizi seviyesinde

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı yazılı açıklamayla bugün açıklanan Kasım 2018 dönemi işsizlik rakamlarını değerlendirdi.
Yine aynı dönemde dar tanımlı işsizlik oranın ise 2 puan birden artarak yüzde 12 sınırını da aştığını ve yüzde 12.3'e çıktığını vurgulayan Öztrak, "Gerek işsiz sayısında gerekse işsizlik oranında yaşanan bu artışlar 2009 krizinden bu yana görülen en yüksek artışlar olarak kayda geçti" dedi.
'GERÇEK İŞSİZ SAYISI 7.5 MİLYON'
"İş bulmaktan ümidini kestiği için ya da diğer sebeplerle iş gücüne dahil olmayan ama iş bulsam çalışırım diyenlerin de hesaba katıldığı ‘geniş tanımlı işsiz sayısı' ise Kasım 2018 döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre 623 bin kişilik artışla 6 milyon 117 bin kişiye, ‘geniş tanımlı işsizlik oranı' ise 1.6 puan artışla yüzde 17.8'e ulaştı. Buna mevsimlik çalışanlar, zamana bağlı eksik istihdam edilenler ve yetersiz istihdam edilenler eklendiğinde ise işsiz sayısı 7.5 milyona dayanıyor.
İşsizliğin en ağır yükünü ise gençlerimiz çekiyor. 15-24 yaş arasındaki gençlerde işsizlik oranı son bir yılda 4.3 puan birden artarak 2018'in Kasım ayında yüzde 23.6'ya ulaştı. Genç işsizlerin sayısı ise mevcut seride ilk kez 1.2 milyonu aştı. Diğer taraftan, Türkiye'de ne eğitimde ne çalışma hayatında olan 15-29 yaş arası gençlerin sayısı 4 milyon 890 bin seviyesinde.
'ÜNİVERSİTELİ İŞSİZ SAYISI 1 MİLYONUN ÜZERİNDE'
2018 Kasım ayında, 2017'nin aynı ayına göre, 201 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı. Bu, başka bir ekonomik kriz dönemi olan 2009 Ağustos ayından bu yana ilk kez yaşanmaktadır. Mevsim etkilerinden arınmış rakamlar ise istihdamdaki sıkıntıların ağırlaştığını ortaya koymaktadır. Son üç aydır sanayi istihdamındaki gerileme devam etmektedir. Yine inşaat sektöründe yılbaşından bu yana süren istihdam kayıpları kasımda da devam etmiştir. İstihdam yönünden nispeten dirençli olan hizmet sektöründe de çözülmenin başladığı anlaşılmaktadır. Nitekim kasım ayında hizmet sektöründe yaşanan 87 bin kişilik istihdam kaybı 2015 Mart ayından bu yana görülen en yüksek istihdam kaybı olmuştur.
'MİLLETİN ÜZERİNE ATEŞTEN GÖMLEK GEÇİRİLDİ'
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