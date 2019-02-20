Ford, Brezilya'daki en eski fabrikasını kapatıyor

Ford, zararları önleme amacıyla giriştiği yeniden yapılanma kapsamında Brezilya'da bulunan en eski fabrikasını kapatacağını ve Güney Amerika'da ağır ticari araç üretimine son vereceğini duyurdu. Bu hamle yaklaşık 2700 kişinin işini kaybetmesine neden olacak.

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Sao Paulo'nun endüstriyel bölgesi olan Sao Bernardo'da yer alan fabrika 1967 yılından beri faaliyet gösteriyordu. Başlangıçta çeşitli otomobil modelleri üreten fabrika 2001 yılından itibaren F-4000 ve F-350 kamyonları ve Siesta modellerine ağırlık verdi.

Brezilya'daki fabrikayı kapatacak olması Ford'un yeniden otomobile yöneleceği ve Bahia'da bulunan daha yeni fabrika üzerine yoğunlaşacağı anlamına gelebilir.

YENİ BAŞKANA 'DARBE'

Ancak Güney Amerika'nın en büyük ekonomisindenin kalbindeki bu işgücü kaybı, ülkenin aşırı sağcı yeni lideri Jair Bolsonaro için ‘psikolojik bir darbe' olabilir. Ülkedeki işsizlik oranı yüzde 11'in üzerinde.

Ford, daha önce de Arjantin'deki Focus modelinin üretiminin 2019 mayısında sonlandırabileceğini söylemişti. Firma, olası iş kayıpları ve fabrika kapanışlarını içeren yeniden yapılanma kapsamında 11 milyar dolarlık bir etki bekliyor.

ADRES TÜRKİYE OLABİLİR

Ford'un bu hamleleri sonrası gözler Volkswagen ile ticari araçlar ve pikaplar üretiminde ilerleyen, ancak sonra elektrikli ve otonom otomobillere sıçrayabileceği belirtilen işbirliğine yöneldi.

Bu anlaşma kapsamında Türkiye'deki Ford Otosan fabrikasında üretim yapılacağı konuşuluyordu.